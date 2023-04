Den Ruf des Kuckuck kennt jeder! Wer aber auch den Gesang der Sing­dros­sel und des Braun­kehl­chens ken­nen ler­nen möch­te, ist am Sams­tag, dem 29.04.2023, zur näch­sten Vogel­stim­men­wan­de­rung des BUND in Bay­ern e.V., Orts­grup­pe Forch­heim, ein­ge­la­den. Unter Lei­tung von Her­bert Lüt­tich geht es 2 Stun­den lang durch die Zweng. Treff­punkt ist die Schre­ber­gar­ten­sied­lung hin­ter dem Kli­ni­kum Forch­heim (Ach­tung: kei­ne Park­plät­ze vor Ort, kei­ne Durch­fahrt von der Kran­ken­haus­stra­ße aus mög­lich) um 7:00 Uhr. Bit­te kei­ne Ano­raks oder Jacken in Signal­far­be tra­gen. Lei­der kön­nen kei­ne Fern­glä­ser gestellt wer­den, des­halb mög­lichst eines mit­brin­gen. Bei Dau­er­re­gen muss die Ver­an­stal­tung lei­der entfallen.