Am Sams­tag konn­te das neue Ret­tungs­boot der Was­ser­wacht Erlan­gen ein­ge­weiht wer­den. Die Anschaf­fung des Boo­tes wur­de durch eine groß­zü­gi­ge Spen­de der Schrei­ber-Stif­tung Erlan­gen mög­lich. Frau Ellen Schrei­ber führ­te die Tau­fe des Boo­tes sel­ber durch. Dr. Chri­stoph Rieck, Vor­sit­zen­der der Was­ser­wacht Erlan­gen, begrüß­te die zahl­rei­chen Fest­gä­ste, die sich an der Slip­stel­le Erlan­gen zur Fei­er getrof­fen hatten.

So war der Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann anwe­send, eben­so Frau Ellen Schrei­ber von der Schrei­ber-Stif­tung. Mit vor Ort war auch die „Blau­licht­ge­mein­de“ aus Erlan­gen und dem Land­kreis, die Feu­er­wehr Erlan­gen, Poli­zei­in­spek­ti­on, Tech­ni­sches Hilfs­werk aus Erlan­gen und Bai­er­s­dorf, die Was­ser­schutz-Poli­zei aus Nürn­berg, die DLRG Erlan­gen, der DLRG Dechs­endorf, die Bun­des­wehr mit den VKK aus Erlan­gen und dem Land­kreis, Arbei­ter Sama­ri­ter Bund und Baye­ri­sches Rotes Kreuz Erlan­gen-Höch­stadt. Eben­so Ver­tre­ter aus dem Erlan­ger Stadt­rat, des Sport­am­tes sowie eine Ver­tre­te­rin des Kata­stro­phen­schut­zes vom Landratsamt.

Im Anschluss erläu­ter­te Lucas Sche­rer, der stv. Tech­ni­sche Lei­ter der Orts­grup­pe kurz die tech­ni­schen Daten des Boo­tes: Es han­delt sich um ein Schlauch­boot mit einer Län­ge von 3,50 m, einem Rumpf aus Alu­mi­ni­um und Schlauch mit wider­stands­fä­hi­ger Beschich­tung. Die Motor­lei­stung beträgt 20 PS, es kann mit max. 5 Erwach­se­nen bela­den wer­den. Der Anhän­ger hat ein Gewicht von 750 kg und ist somit mit einem nor­ma­len Auto­füh­rer­schein fahr­bar. Das Boot ist gut geeig­net bei Flach­was­ser­ein­sät­zen, ist wen­dig und gut moto­ri­siert. Es kann sowohl zur Per­so­nen­ret­tung, Erkun­dung und im Natur­schutz ein­ge­setzt werden.

Ein Gruß­wort sprach Bir­gitt Aßmus, die stv. Vor­sit­zen­de des Kreis­ver­ban­des Erlan­gen-Höch­stadt, an die Fest­gä­ste. Sie hob das sehr lobens­wer­te Enga­ge­ment der Schrei­ber-Stif­tung in die­sem Fall her­vor, und bedank­te sich im Namen des Roten Kreu­zes. Eben­so galt ihr Dank dem Vor­be­rei­tungs­team für die Veranstaltung.

In sei­ner Rede wür­dig­te Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment und die Ver­läss­lich­keit der Was­ser­wacht ange­sichts immer kom­ple­xer wer­den­der Ein­satz­la­gen bei Hoch­was­ser und Stark­re­gen-Ereig­nis­sen. „Der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und mir per­sön­lich sind die Stär­kung und Unter­stüt­zung des sicher­heits­re­le­van­ten Ehren­am­tes ein ech­tes Her­zens­an­lie­gen“, so Herr­mann. Der Frei­staat Bay­ern über­neh­me gro­ße Anstren­gun­gen um den hohen Stan­dard bei der Aus­bil­dung und der Aus­rü­stung immer wei­ter zu ver­bes­sern. Das neue Erlan­ger Ret­tungs­boot ist aller­dings durch eine groß­zü­gi­ge Spen­de der Schrei­ber-Stif­tung kom­plett finan­ziert wor­den, was beson­ders her­vor­zu­he­ben ist. Herr­mann bedank­te sich nach­drück­lich bei der Stif­tung und Frau Ellen Schrei­ber für das Engagement.

Der Erlan­ger Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik lob­te eben­so die Tätig­kei­ten der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Erlan­gen, gebe die­se doch den Erlan­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Sicher­heit, soll­ten sie in ihrer Frei­zeit am Kanal oder ande­ren Gewäs­sern in Not zu gera­ten, dass schnel­le Hil­fe und Ret­tung da ist. Auch der Umwelt­schutz durch die Was­ser­wacht ist für ihn vorbildlich.

Für den Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt sprach der stv. Land­rat Man­fred Bach­mey­er ein Gruß­wort, und bedank­te sich eben­falls, weil durch die Was­ser­wacht auch an allen Gewäs­sern im Land­kreis Hil­fe in Not bereit­steht, eben­so bei den zuneh­men­den Stark­re­gen-Lagen, wenn es gilt Bür­ger und Büer­ge­rin­nen aus Was­ser­not zu retten.

Die Seg­nung des Boo­tes nah­men Pfar­rer Chri­stoph Thie­le und Pfar­rer Andre­as Hor­nung von der Not­fall­seel­sor­ge Erlan­gen-Höch­stadt vor. Sie stell­ten dabei alle Was­ser­ret­ter-Kräf­te unter den Schutz Got­tes, und wünsch­ten Ihnen stets hei­le Heim­kehr von Einsätzen.

Frau Ellen Schrei­ber, die Vor­sit­zen­de der Schrei­ber-Stif­tung hielt dann die Tauf­re­de für das Boot. Sie beton­te, wie wich­tig die Was­ser­ret­tung für uns alle ist, und wünsch­te dem Boot und sei­nen Besat­zun­gen stets eine Hand­breit Was­ser unter dem Kiel. Nach der fol­gen­den Sekt-Tau­fe wur­de das Boot ins Was­ser getra­gen. Dort konn­ten dann Frau Ellen Schrei­ber und Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann die erste Fahrt mit dem Boot durch­füh­ren, was ihnen sicht­lich Freu­de bereitete

Die Ver­an­stal­tung klang dann mit einem Imbiss und vie­len Gesprä­chen der Gäste unter­ein­an­der aus, eben­so mit wei­te­ren Boot­fahr­ten nicht nur der jun­gen Gäste.