Am Mon­tag, den 15. Mai 2023 um 20:00 Uhr sind die Zuc­chi­ni Sistaz mit ihrem Pro­gramm „Tag am Meer“ zu Gast auf der Natur­büh­ne am Wehlit­zer Berg in Trebgast.

Prä­sen­tiert wer­den die schön­sten Ohr­wür­mer der 20er bis 60er Jah­re char­mant in Swing­mu­sik gebadet.

Wei­te­re Infos und Tickets für das Gast­spiel gibt es noch an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len der Natur­büh­ne in der Regi­on, unter www​.die​na​tur​bueh​ne​.de sowie an der Abend­kas­se ab 19:00 Uhr.