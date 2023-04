Am Sams­tag, den 22.04.23 star­te­ten „Die Forel­len Forch­heim“ in Zirn­dorf als Auf­stei­ger des letz­ten Jah­res in der Bay­ern­li­ga Nord des BSkV. Geg­ner waren im Restau­rant Kai­ser­gar­ten (Sport­heim des ASV Zirn­dorf) die „Kein­ohr­bu­den Nürn­berg III“, der „1. SC Zirn­dorf“ sowie „Grand Hand Ingolstadt“.

Von vier Seri­en á 36 Spie­len konn­ten „Die Forel­len Forch­heim“ die Seri­en 1, 3 und 4 gewin­nen. In Serie 2 muss­ten sie sich mit Platz 3 begnü­gen. Ins­ge­samt gewan­nen „Die Forel­len“ 123 Spie­le, zwölf Spie­le gin­gen ver­lo­ren. 23 Mal konn­ten die Spie­le der Geg­ner durch­kreuzt werden.

Bevor­ste­hen­de Spiele

Am 10.06.23 sowie am 01.07.23 haben „Die Forel­len Forch­heim“ dann Heim­recht. Das Final­tur­nier fin­det für alle teil­neh­men­den Ver­ei­ne am 9. Sep­tem­ber 2023 am zen­tra­len Spiel­ort in Lauf statt. Gespielt wer­den jeweils vier Seri­en à 36 Spiele.

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 17:30 Uhr im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.