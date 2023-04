Stil­ler Hil­fe­schrei durch den VdK Hof

Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge sind am Limit. Ein Drit­tel der pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen fühlt sich über­for­dert. Nach­dem immer weni­ger Pfle­ge­kräf­te immer mehr Men­schen betreu­en müs­sen blei­ben oft nur nahe Ange­hö­ri­ge für die not­wen­di­ge Betreu­ung. Der VdK Kreis­ver­band Hof hat daher mit einer „stil­len Demon­stra­ti­on“ in der Alt­stadt Hof auf die­sen Miss­stand auf­merk­sam gemacht.

Kreis­ge­schäfts­füh­re­rin Bir­git Stel­zer und ihr Team posi­tio­nier­ten hier­für zahl­rei­che Schil­der in der Innen­stadt. „Wir wol­len mit die­ser Akti­on stell­ver­tre­tend für alle Ange­hö­ri­gen, die ihre Lieb­sten pfle­gen ein Sprach­rohr sein“, so Stel­zer. Auf den Schil­dern waren die Anlie­gen von Betrof­fe­nen zu lesen. Zugleich stand das kom­plet­te Team als Ansprech­part­ner für Pas­san­ten zur Ver­fü­gung, um deren Pro­ble­me zu bespre­chen. Die gro­ße Reso­nanz zeig­te, dass sich die Betrof­fe­nen in den Aus­sa­gen der Schil­der wiederfanden.

Nicht erst seit Coro­na herrscht in der Pfle­ge ein gro­ßer Not­stand. Aus die­sem Grund hat­te der VdK Bay­ern unter dem Slo­gan „Näch­sten­pfle­ge“ im letz­ten Jahr damit begon­nen sol­che Stil­len Demos zu orga­ni­sie­ren, denn wer Ange­hö­ri­ge pflegt, hat selbst kei­ne Zeit zu demonstrieren.