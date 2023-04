Die Baye­ri­sche Schlös­ser­ver­wal­tung hat einen neu­en Bild­band zur Geschich­te der barocken Thea­ter- und Opern­kul­tur unter Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne her­aus­ge­ge­ben. Das Bild­heft mit dem Titel „Barocke Thea­ter­wel­ten – Mark­gräf­li­ches Opern­haus Bay­reuth: Welt­erbe & Muse­um“ ist ab sofort für 13,90 Euro in vie­len Muse­ums­shops der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung und über den Online-Shop erhältlich.

Als ein­zig­ar­ti­ges Monu­ment barocker Fest- und Musik­kul­tur ist das Mark­gräf­li­che Opern­haus seit 2012 UNESCO-Welt­kul­tur­er­be. Das 128 Sei­ten umfas­sen­de Bild­heft gewährt nicht nur Ein­blicke in die span­nen­de und viel­schich­ti­ge Bau- und Nut­zungs­ge­schich­te die­ses Hau­ses, son­dern beleuch­tet auch die sei­nes Vor­gän­ger­baus – des benach­bar­ten Redou­ten­hau­ses. Dort befin­det sich heu­te das jüngst eröff­ne­te Muse­um zum Opern­haus und zum barocken Büh­nen­spek­ta­kel. Die Publi­ka­ti­on bie­tet wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen, um der glanz­vol­len Welt der barocken Thea­ter­auf­füh­run­gen des 18. Jahr­hun­derts nach­spü­ren zu kön­nen und her­aus­zu­fin­den, wie die Ver­ant­wort­li­chen das Publi­kum mit fas­zi­nie­ren­dem Büh­nen­zau­ber begeisterten.

Resi­denz­ta­ge „Welch ein Fest!“ noch bis 7. Mai

Ein noch tie­fe­res Ein­tau­chen in die barocke Thea­ter­welt ist für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher dar­über hin­aus im Rah­men der Resi­denz­ta­ge noch bis 7. Mai 2023 unter dem Mot­to „Welch ein Fest!“ anläss­lich der gro­ßen Muse­ums­er­öff­nung mög­lich. Das viel­fäl­ti­ge Pro­gramm beschränkt sich dabei nicht nur auf das Mark­gräf­li­che Opern­haus und Muse­um. Auch im Neu­en Schloss Bay­reuth und der Ere­mi­ta­ge erwar­tet die Gäste Unter­hal­tung für die gan­ze Fami­lie. Neben ver­schie­de­nen Füh­run­gen sowie Exper­ten- und Mit­mach­sta­tio­nen, run­den Tanz­vor­füh­run­gen und Stand­kon­zer­te das Pro­gramm ab und machen es zu einem Erleb­nis für alle Sinne.

Das Pro­gramm­heft der Resi­denz­ta­ge Bay­reuth (Down­load­link, PDF) ist an den Muse­ums­kas­sen der Bay­reu­ther Schlös­ser sowie bei der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Bay­reuth (Opern­stra­ße 22) erhältlich.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zu den Resi­denz­ta­gen unter https://​www​.bay​reuth​-wil​hel​mi​ne​.de/​d​e​u​t​s​c​h​/​a​k​t​u​e​l​l​/​r​e​s​t​a​g​e​.​htm

Die Schloss- und Gar­ten­ver­wal­tung Bayreuth

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Außen­ver­wal­tung in Bay­reuth küm­mern sich mit viel Sorg­falt und Mühe nicht nur um das Neue Schloss Bay­reuth mit sei­nem Hof­gar­ten; sie sind zudem für das Welt­erbe Mark­gräf­li­ches Opern­haus sowie für das Alte Schloss und den Hof­gar­ten Ere­mi­ta­ge zustän­dig. Auch der Fel­sen­gar­ten San­s­pa­reil mit dem Mor­gen­län­di­schen Bau und der Burg Zwer­nitz, das Gar­ten­kunst-Muse­um Schloss und Park Fan­tai­sie und die Plas­sen­burg ob Kulm­bach wer­den von den rund 110 Beschäf­tig­ten (Haupt­sai­son) betreut und gepflegt. Sie sor­gen als Muse­ums­mit­ar­bei­te­rin­nen und Muse­ums­mit­ar­bei­ter vor den Kulis­sen und als Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner, Schrei­ne­rin­nen und Schrei­ner, Schlos­se­rin­nen und Schlos­ser, Kfz-Mecha­ni­ke­rin­nen und Kfz-Mecha­ni­ker oder auch als Rei­ni­gungs­kräf­te hin­ter den Kulis­sen für einen unver­gess­li­chen Besuch in den Muse­en und Gär­ten. In den ein­ma­li­gen Kulis­sen der Außen­ver­wal­tung in Bay­reuth kön­nen Ver­an­stal­tungs­räu­me viel­fäl­tig genutzt werden.

