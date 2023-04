Initia­ti­ve „Igels­dorf­haus“: Ver­an­stal­tun­gen im Mai

Der Früh­ling ist im Igels­dorf­haus ein­ge­zo­gen! Mit weit­hin sicht­ba­rer Oster­de­ko auf dem Vor­platz, bunt geschmück­ter Ein­gangs­tür und früh­lings­haf­ter Fen­ster­de­ko lädt das Igels­dorf­haus zu einem Besuch ein.

Café Klatsch: jeden Frei­tag, jeweils 8.30–10 Uhr: Offe­ner Treff­punkt für alle, die Zeit und Lust haben. Wir freu­en uns auf einen gemein­sa­men Kaf­fee oder Tee, ein paar fri­sche Gebäck­stücke, Waf­feln oder Kuchen und vor allem ein net­tes Bei­sam­men­sein. (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: B. Lenz)

Spie­le­abend für Erwach­se­ne (Fr, 19.05., 20 Uhr): Gespielt wer­den je nach Lust und Lau­ne ver­schie­de­ne Gesell­schafts­spie­le – ger­ne kön­nen auch eige­ne (Lieblings-)Spiele mit­ge­bracht wer­den! Wer Lust hat in gesel­li­ger Run­de gemein­sam neue (und viel­leicht auch alt­be­kann­te) Spie­le aus­zu­pro­bie­ren und gemein­sam zu spie­len ist herz­lich will­kom­men. Eige­ne Geträn­ke und Snacks kön­nen ger­ne mit­ge­bracht wer­den – es wird vor Ort jedoch auch gegen Spen­de etwas bereit­ge­stellt! Ein­fach vor­bei­kom­men! (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: J. Barth)

Offe­ner Spie­le­abend für Kin­der und Jugend­li­che der ca. 4.–7. Klas­se (Sa, 05.05., 18–21 Uhr): Heu­te Abend steht „Tem­pel des Schreckens“ auf dem Pro­gramm. Du kannst aber ger­ne auch noch eige­ne Spie­le mit­brin­gen und wir schau­en, ob sich Mit­spie­ler fin­den. Für Snacks und Geträn­ke ist gesorgt! (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: G. Neuner)

Ardui­no Work­shop mit FRAN­COR e.V. (Sa, 06.05., 13–18 Uhr): Teil­nah­me ab Klas­se 7: Du inter­es­sierst dich für Elek­tro­nik, dafür, was ein Mikro­con­trol­ler ist und was man alles damit anstel­len kann? Woll­test du schon mal pro­gram­mie­ren, hat­test aber kei­ne Ahnung, wie du am besten star­ten sollst? Die Ardui­no Platt­form bie­tet dir einen ein­fa­chen Ein­stieg in die­se The­men. Falls du Lust auf einen Crash-Kurs rund um die Ardui­no Platt­form hast, komm vor­bei! Wir vom Fran­co­nia Open Robo­tics Ver­ein freu­en uns auf dei­ne Teil­nah­me. Maxi­ma­le Teil­neh­mer­zahl 8 Per­so­nen; Lap­top zum Pro­gram­mie­ren der Ardui­nos erfor­der­lich. Die Teil­nah­me ist kosten­los, wir wür­den uns über eine Spen­de für unse­ren Ver­ein freu­en. Infos fin­det ihr unter: https://​www​.fran​cor​.de/​a​r​d​u​i​n​o​-​w​o​r​k​s​hop. (Nur mit Anmel­dung, bis Ende April über unten genann­te E‑Mail-Adres­se; Ansprech­part­ner: Jani­na Barth)

Senio­ren­treff (Do, 25.05., 14.30–17 Uhr): Wie immer tref­fen wir uns am letz­ten Don­ners­tag im Monat. Ein­ge­la­den sind alle Senio­rin­nen und Senio­ren Igels­dorfs. Bei einer Tas­se Kaf­fee und selbst gebacke­nem Kuchen las­sen wir es uns gut­ge­hen. Wir freu­en uns über alle, die jetzt schon ein paar­mal dabei waren und über neue Senio­rin­nen und Senio­ren, die zu uns sto­ßen wol­len! (Ohne Anmeldung)

Move and eat! (Sa, 27.05., 17.30–20.30 Uhr): Ange­bot für Kin­der der ca. 4.–7. Klas­se: Wir tref­fen uns um 17.30 Uhr am Igels­dorf­haus. Bit­te alle Teil­neh­mer einen City-Rol­ler mit­brin­gen! Hast du schon ein­mal Ulti­ma­te Fris­bee gespielt? Falls ja, super und falls nein wird es Zeit! In zwei Teams spie­len wir gegen­ein­an­der Fris­bee und spie­len aus, wel­che Piz­za im Anschluss bestellt wird… Nach eini­gen Run­den Ulti­ma­te Fris­bee wer­den wir Piz­za ins Igels­dorf­haus bestel­len und dort voll­ends gemüt­lich abhän­gen. Maxi­mal 15 Teil­neh­mer. (Unko­sten­bei­trag: 5,- Euro. Mit Anmel­dung über unten auf­ge­führ­te E‑Mail-Adres­se (Lei­tung: M. & A. Reiner)

Wir freu­en uns auf alle bekann­ten und neu­en Gesich­ter, bis bald, im Igels­dorf­haus (altes Feuerwehrhaus)!

Fra­gen zu den Ange­bo­ten oder all­ge­mein zu unse­rer Initia­ti­ve beant­wor­ten wir ger­ne unter fol­gen­der Email-Adres­se: igelsdorfhaus@​web.​de.