Auch Zweit- und Dritt­wunsch angeben

Anfang Mai 2023 ist es soweit: Wer sein Kind an einem Bam­ber­ger Gym­na­si­um anmel­den möch­te, soll­te sich aktu­ell auf den Inter­net­sei­ten der jewei­li­gen Gym­na­si­en zu den Moda­li­tä­ten infor­mie­ren. Dar­auf macht der Zweck­ver­band Gym­na­si­en von Stadt und Land­kreis Bam­berg auf­merk­sam. Die Über­tritts­quo­te in Bam­berg ist über­durch­schnitt­lich hoch und beträgt rund 55 Pro­zent. Nach Mög­lich­keit soll jedes Kind einen Platz am prä­fe­rier­ten Gym­na­si­um erhal­ten, trotz­dem soll­ten Eltern und Erzie­hungs­be­rech­tig­te wegen der hohen Schü­ler­zah­len auch einen Zweit- und Dritt­wunsch bei der Anmel­dung ange­ben. Saskia Hof­mei­ster, der­zei­ti­ge Spre­che­rin der Bam­ber­ger Gym­na­si­en, sagt dazu: „Alle Bam­ber­ger Gym­na­si­en ste­hen in regem Aus­tausch mit­ein­an­der und ver­su­chen gemein­sam, den Wün­schen gerecht zu wer­den. Das Kind steht für uns immer im Mit­tel­punkt. Jedes Kind, das für das Gym­na­si­um geeig­net ist, bekommt einen Platz am Gymnasium.“

Da seit län­ge­rem eine erhöh­te Nach­fra­ge nach natur­wis­sen­schaft­lich-tech­no­lo­gi­schen Gym­na­si­en besteht, wird die­ser Zweig zum Schul­jahr 2023/2024 ver­stärkt vor­ge­hal­ten: Das Kai­ser-Hein­rich-Gym­na­si­um (KHG) wird ihn nicht mehr aus­schließ­lich im gebun­de­nen Ganz­tag, son­dern auch im Nor­mal­be­trieb anbieten.

Am Eichen­dorff-Gym­na­si­um (EG) wird der natur­wis­sen­schaft­lich-tech­no­lo­gi­sche Zweig schritt­wei­se den neu­sprach­li­chen Zweig ablö­sen. In drei Ein­gangs­klas­sen wer­den ab Herbst erst­mals auch Jun­gen die Schu­le besu­chen kön­nen, das Gym­na­si­um führt damit die Koedu­ka­ti­on ein.

Infor­ma­tio­nen zur Anmeldung

Wel­che Fri­sten sind einzuhalten?

Wel­che For­mu­la­re muss ich einreichen?

Wel­che Aus­weis­do­ku­men­te mei­nes Kin­des wer­den benötigt?

Fra­gen wie die­se wer­den auf den Inter­net­sei­ten der jewei­li­gen Gym­na­si­en beant­wor­tet. Eltern wer­den gebe­ten, sich dort recht­zei­tig vor der Anmel­dung zu informieren.