Finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für Aus­bau der Orts­durch­fahrt Treppendorf

Her­stel­lung stra­ßen­be­glei­ten­der Gehwege

Bar­rie­re­freie Gestal­tung von Que­rungs­mög­lich­kei­ten und Bushaltestellen

Ver­kehrs­mi­ni­ster Bern­rei­ter: „Wich­ti­ger Bei­trag für mehr Verkehrssicherheit“

Der Land­kreis Bam­berg und der Markt Bur­ge­brach inve­stie­ren im Zuge einer Gemein­schafts­maß­nah­me in die Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se und erhal­ten hier­für Unter­stüt­zung vom Frei­staat Bay­ern. Für den Aus­bau der Orts­durch­fahrt Trep­pen­dorf, einem Gemein­de­teil des Mark­tes Bur­ge­brach, hat Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter jetzt eine För­de­rung des Frei­staats Bay­ern zuge­sagt: „Der Aus­bau der Orts­durch­fahrt ist drin­gend erfor­der­lich, um die Ver­kehrs­ver­hält­nis­se zu ver­bes­sern und die Ver­kehrs­si­cher­heit zu erhö­hen. Es freut mich, dass davon dank des Aus- und Neu­baus von Geh­we­gen und der bar­rie­re­frei­en Gestal­tung von Que­rungs­mög­lich­kei­ten und Bus­hal­te­stel­len, auch Fuß­gän­ge­rin­nen und Fuß­gän­ger pro­fi­tie­ren wer­den. Dabei unter­stüt­zen wir den Land­kreis und den Markt ger­ne und neh­men dafür 1,2 Mil­lio­nen Euro in die Hand.“ Die Arbei­ten haben im März begon­nen und sol­len vor­aus­sicht­lich bis Ende 2024 been­det werden.

Die Orts­durch­fahrt von Trep­pen­dorf ent­spricht nicht mehr den Anfor­de­run­gen an die heu­ti­gen Ver­kehrs­ver­hält­nis­se und wird daher auf einer Län­ge von 750 Metern grund­le­gend erneu­ert. Dabei wer­den Tras­sie­rungs­de­fi­zi­te in Lage und Höhe besei­tigt bzw. ver­bes­sert, Geh­we­ge ange­legt und aus­ge­baut, bar­rie­re­freie Que­rungs­mög­lich­kei­ten und Bus­hal­te­stel­len her­ge­stellt und die Stra­ßen­ent­wäs­se­rung ver­bes­sert. Die Gesamt­ko­sten für den Aus­bau lie­gen bei rund 3,1 Mil­lio­nen Euro. Hier­bei unter­stützt der Frei­staat Bay­ern den Land­kreis und den Markt mit 1,2 Mil­lio­nen Euro För­der­mit­teln nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz (BayGVFG).

In den ver­gan­ge­nen fünf Jah­ren hat der Frei­staat Bay­ern den Land­kreis Bam­berg und sei­ne kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den mit Zuwen­dun­gen in Höhe von rund 11,8 Mil­lio­nen Euro bei Stra­ßen- und Brücken­bau­maß­nah­men unter­stützt. Ins­ge­samt erhal­ten Land­krei­se, Städ­te und Gemein­den in Bay­ern vom Frei­staat jähr­lich rund 250 Mil­lio­nen Euro für Pro­jek­te zur Ver­bes­se­rung ihrer Stra­ßen­net­ze. Dazu gehö­ren neben der Ver­stär­kung von Fahr­bah­nen und Brücken bei­spiels­wei­se auch der Rad­we­ge­bau, der ver­kehrs­si­che­re Umbau von Kreu­zun­gen oder der Bau von Busspuren.