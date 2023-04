Täter­hin­weis zum Tat­ver­däch­ti­gen einer Sach­be­schä­di­gungs­se­rie vom 24.03.2023 in Coburg

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 24.03.2023 wur­den im Stadt­ge­biet Coburg ins­ge­samt 19 gepark­te Pkw beschä­digt. Auf­grund neu­er Ermitt­lungs­er­kennt­nis­se wird nun ein Lkw Fah­rer gesucht, der even­tu­ell sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter machen kann. Der Täter soll in besag­ter Nacht gegen 02:50 Uhr auf der Stadt­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Fran­ken­brücke (Höhe Bahn­hof), eine Art Stra­ßen­blocka­de errich­tet haben. Hier­zu nutz­te er Sperr­müll, wel­cher am Fahr­bahn­rad abge­legt war. Wegen die­ser Ver­kehrs­straf­tat ermit­telt die Poli­zei Coburg geson­dert gegen den Mann. Bei der Per­son hat es sich aller Wahr­schein­lich­keit nach tat­säch­lich um den Täter zu den o.g. Sach­be­schä­di­gun­gen an den Fahr­zeu­gen gehan­delt. Der Lkw Fah­rer soll noch ver­bal mit der Per­son gestrit­ten, und im Anschluss die Blocka­de­ge­gen­stän­de selbst von der Fahr­bahn ent­fernt haben. Bei dem Lkw soll es sich um eine Art „Müll­fahr­zeug“ mit oran­ge­ner Rund­um­leuch­te gehan­delt haben. Der Fah­rer die­ses Lkw wird nun gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter Tel.: 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzten.