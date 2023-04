Sozi­al­ver­band dankt Maria Stadter: VdK-Urge­stein fei­ert 85. Geburtstag

Hof/​Stammbach. Zahl­reich waren die­ser Tage die Gra­tu­lan­ten als Maria Stadter aus Stamm­bach ihr 85. Wie­gen­fest fei­ern konn­te. Bür­ger­mei­ster Karl Phil­ipp Ehr­ler über­brach­te die Grü­ße des Mark­tes Stamm­bach und VdK-Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn über­mit­tel­te der Jubi­la­rin nicht nur die besten Wün­sche des Ver­ban­des son­dern dank­te ihr als einem Urge­stein des VdK. Stadter gehört dem VdK seit 1987 an und beklei­de­te u.a. über vie­le Jah­re die Funk­ti­on der stell­ver­tre­ten­den Orts­vor­sit­zen­den in Stamm­bach. Als Ver­tre­te­rin der Frau­en war Maria Stadter von 1994 bis 2018 auf Bezirks­ebe­ne tätig und gehör­te von 1996 bis 2007 dem Lan­des­ver­bands­aus­schuss an Die Posi­ti­on der Frau­en­ver­tre­te­rin im Kreis­ver­band Hof hat­te Maria Stadter über 24 Jah­re inne. Dar­über hin­aus habe sich Maria Stadter als ehren­amt­li­che Sozi­al­rich­te­rin auch noch ein­ge­bracht! Und schließ­lich war sie die Initia­to­rin des Besuchs­dien­stes im Kreis­ver­band Hof. „Ich weiß“, so der Kreis­vor­sit­zen­de, „dass gera­de die­se Form der mensch­li­chen Zuwen­dung und der Auf­merk­sam­keit den zahl­rei­chen Men­schen, die hier­bei auf­ge­sucht wur­den sehr gut­ge­tan hat und dass Maria und ihre Hel­fe­rin­nen oft sehn­lichst erwar­tet wurden.“

Aus­ru­hen ist nach wie nicht die Sache von Maria Stadter, die sowohl in der katho­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Stamm­bach wie beim VdK nach wie vor aktiv mit­mischt. Gemein­sam mit Enkel Seba­sti­an Hof­mann freu­te sich die Jubi­la­rin über die Guten Wün­sche die ihr an die­sem Tag ent­ge­gen­ge­bracht wurden.