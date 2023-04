Am Frei­tag, den 28. April um 19 Uhr, refe­riert Apl. Prof. Dr. Andre­as Dorn­heim beim SPD Orts­ver­ein Bam­berg-Berg im Eckerts Wirts­haus bei frei­em Ein­tritt über „Bam­bergs roten Ring. Das sozia­li­sti­sche Milieu in der ober­frän­ki­schen Bischofs­stadt“. Nach einem Gruß­wort der SPD Land­tags­kan­di­da­tin und Co-Kreis­vor­sit­zen­den Eva Jutz­ler, wird im Vor­trag ein brei­ter Über­blick über das sozia­li­sti­sche Milieu in Bam­berg zwi­schen 1870 und 1960 gege­ben und ins­be­son­de­re beleuch­tet wie es der Arbei­ter­be­we­gung im kon­ser­va­tiv-katho­li­schen Bam­berg gelang ein umfas­sen­des sozia­li­sti­sches Milieu mit Par­tei­en, Gewerk­schaf­ten und Frei­zeit­ver­ei­nen aufzubauen.

