Pres­se­mit­tei­lung des SDS Bayreuth:

Am Ersten Mai fin­det um 12:30 Uhr die „Revo­lu­tio­nä­re 1. Mai Demon­stra­ti­on“ der Anti­fa­schi­sti­schen Aktio­nen aus Kulm­bach und Bay­reuth, sowie des SDS Bay­reuth statt.

Krieg, Kri­se und Kli­ma­kol­laps? Ihre Kri­sen nicht auf unse­rem Rücken! Wäh­rend die Kli­ma­ka­ta­stro­phe immer wei­ter vor­an­schrei­tet, bau­en die Grü­nen Auto­bah­nen, las­sen Lüt­zer­ath frei­prü­geln und ver­hin­dern die Auf­ar­bei­tung des NSU. Die Regie­rung baut lie­ber die Bun­des­wehr mit dem größ­ten Auf­rü­stungs­pro­gramm seit dem zwei­ten Welt­krieg auf, anstatt die Schu­len zu sanie­ren, oder Lösun­gen für bezahl­ba­ren Wohn­raum in Bal­lungs­ge­bie­ten zu erar­bei­ten. Die­ses System hat immer weni­ger an Per­spek­ti­ven zu bie­ten und dies äußert sich einer­seits in Apa­thie und ande­rer­seits in einer deut­li­chen Ver­ro­hung wei­ter Tei­le der Gesell­schaft. Wir sagen: Sozia­lis­mus oder Bar­ba­rei! Am 1. Mai, dem Kampf­tag der arbei­ten­den Klas­se, auf die Stra­ße gegen das System!

Die Auf­takt­kund­ge­bung fin­det um 12:30 Uhr in der Max­stra­ße, am Ran­de der DGB-Abschluss­kund­ge­bung statt. Im Anschluss zie­hen wir vor die Regie­rung von Ober­fran­ken (Resi­denz­platz), wo eine erste Zwi­schen­kund­ge­bung statt­fin­det. Danach läuft die Demon­stra­ti­on zum Haus der rechts­ra­di­ka­len Bur­schen­schaft Thes­sa­lia zu Prag, wo eine wei­te­re Zwi­schen­kund­ge­bung statt­fin­den wird. Die Abschluss­kund­ge­bung am Nep­tun­brun­nen beschließt die Demonstration.

Mit revo­lu­tio­nä­ren Grüßen

SDS Bay­reuth