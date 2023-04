„Post-Coro­na-Stadt“: Drit­te Vernetzungswerkstatt

Im ZAM, dem Zen­trum für Aus­tausch und Machen in der Haupt­stra­ße, fand die­ser Tage die drit­te Ver­net­zungs­werk­statt des 8. Pro­jekt­auf­rufs „Post-Coro­na-Stadt“ der Gemein­schafts­in­itia­ti­ve Natio­na­le Stadt­ent­wick­lungs­po­li­tik des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Woh­nen, Stadt­ent­wick­lung und Bau­we­sen statt. Die Ver­net­zungs­werk­stät­ten stel­len das zen­tra­le Forum für den Erfah­rungs­aus­tausch der Pro­jekt­trä­ger aus 17 Pilot­pro­jek­ten dar. Erlan­gen gilt mit Pro­jek­ten wie dem ZAM bun­des­weit als Vor­rei­ter einer ent­spre­chen­den Entwicklung.

Im 8. Pro­jekt­auf­ruf der Natio­na­len Stadt­ent­wick­lungs­po­li­tik „Post-Coro­na-Stadt“ steht die Bewäl­ti­gung der Fol­gen der Pan­de­mie und eine nach­hal­ti­ge Stär­kung der kom­mu­na­len Kri­sen­fe­stig­keit im Vor­der­grund. Ent­spre­chend ging es unter dem Mot­to „Kri­sen­fest: Good-Prac­ti­ce Trans­fer“ dar­um, sich zu Ideen und Kon­zep­ten für eine resi­li­en­te Stadt­ent­wick­lung aus­zu­tau­schen. Ins­ge­samt wer­den 17 Pilot­pro­jek­te geför­dert, die zu den The­men­fel­dern „Soli­da­ri­sche Nach­bar­schaft und Wirt­schaf­ten im Quar­tier“, „Öffent­li­cher Raum, Mobi­li­tät und Stadt­struk­tur“ sowie „Inte­grier­te Stadt­ent­wick­lungs­stra­te­gien“ inno­va­ti­ve Lösungs­an­sät­ze erpro­ben. Sie adres­sie­ren unter­schied­li­che Facet­ten einer koope­ra­ti­ven und gemein­wohl­ori­en­tier­ten Stadt­ent­wick­lung in viel­fäl­ti­gen Akteurs­kon­stel­la­tio­nen. Dabei wird deut­lich: Die Pan­de­mie, aber auch ande­re Kri­sen wie die Fol­gen des Kli­ma­wan­dels, wirt­schaft­li­che Kri­sen und ande­re machen kurz­fri­sti­ges Han­deln erfor­der­lich, wel­ches oft­mals nur schwer mit kom­mu­na­len Rea­li­tä­ten in Ein­klang zu brin­gen ist. Akteurs­kon­stel­la­tio­nen und die Art der Zusam­men­ar­beit zwi­schen eta­blier­ten und neu­en Part­nern ver­än­dern sich, inno­va­ti­ve und koope­ra­tiv ent­wickel­te Lösungs­an­sät­ze gewin­nen an Bedeutung.

Die Pro­jek­te wer­den durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Stadt­ent­wick­lung und Bau­we­sen (BMWSB) im Rah­men der Natio­na­len Stadt­ent­wick­lungs­po­li­tik mit einer Zuwen­dung geför­dert. Das Bun­des­in­sti­tut für Bau‑, Stadt- und Raum­for­schung (BBSR) betreut die Vor­ha­ben fach­lich und berei­tet über­trag­ba­re Erkennt­nis­se für die Pla­nungs­pra­xis auf und wird dabei durch die die Agen­tu­ren Urban Cata­lyst GmbH in Koope­ra­ti­on mit for­ward – For­schung und Pla­nung GmbH unterstützt.

Eines der Pro­jek­te ist das Erlan­ger ZAM: Das durch den Betrei­ber­ver­ein Maker­space+ e. V. getra­ge­ne Kon­zept hat zum Ziel, Know-how zu tei­len. Aus einem leer­ste­hen­den Laden­lo­kal wird ein inno­va­ti­ver Ort mit offe­nen Werk­stät­ten und Pro­jekt­flä­chen, an dem gemein­sam gelernt, gebaut und ent­wickelt wird. Zugleich ist das ZAM bei­spiel­haft für eine neue Form der Zusam­men­ar­beit zwi­schen Bür­ger­schaft und Ver­wal­tung. „Unse­re Innen­städ­te ste­hen nicht erst seit Coro­na vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen. In der Stadt­ent­wick­lung geht es dar­um, Innen­städ­te im Wan­del und auch in Kri­sen lebens­wert und leben­dig zu erhal­ten“ erläu­tert Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. „Ein Ort wie das ZAM ist dafür ein wich­ti­ger Bau­stein und lei­stet einen spür­ba­ren Bei­trag für die Ent­wick­lung unse­rer Innenstadt.“

„Die Schaf­fung und Ver­ste­ti­gung sol­cher Expe­ri­men­tier­räu­me ist in den kul­tur­po­li­ti­schen Leit­li­ni­en der Stadt fest ver­an­kert. Des­halb enga­giert sich die Stadt bei die­sem Pro­jekt auch mit vol­ler Über­zeu­gung als Koope­ra­ti­ons­part­ne­rin des ZAM-Betrei­ber­ver­eins“, ergänzt die Refe­ren­tin für Kul­tur, Bil­dung und Frei­zeit der Stadt, Anke Steinert-Neuwirth.

TV lädt zu „Spar­kas­sen Box Battle“

Einer Ein­la­dung des Turn­ver­eins (TV) 1848 zum „Spar­kas­sen Box Batt­le“ fol­gen Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth am Sams­tag, 29. April. Die Ver­an­stal­tung fin­det in der Jahn­hal­le (Jahn­stra­ße 8) statt.

Deka­nat ver­ab­schie­det Huschke

Das Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Deka­nat Erlan­gen ver­ab­schie­det am Sonn­tag, 30. April, den lang­jäh­ri­gen Dekan Peter Husch­ke in den Ruhe­stand. Nach einem Got­tes­dienst in der Neu­städ­ter Kir­che fin­det im Kreuz+Quer ein Emp­fang statt. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth neh­men teil“.

„Räd­li“ lädt am Fei­er­tag wie­der ein

Die belieb­te Fahr­rad­tour für die gan­ze Fami­lie, die Erlan­ger „Räd­li“ lädt am Mon­tag, 1. Mai, wie­der ein. Die Start­un­ter­la­gen sowie einen Rou­ten­plan gibt es von 9:00 bis 16:00 Uhr an den ver­schie­de­nen Aus­ga­be­stel­len, die über die Stadt ver­teilt sind. Das Start­geld für Ein­zel­per­so­nen beträgt 1,50 Euro, für Fami­li­en 3,00 Euro. Besit­zer des Erlan­gen­Pass kön­nen kosten­los teilnehmen.

Durch die vie­len Sta­tio­nen, die von Erlan­ger Sport­ver­ei­nen oder Ein­rich­tun­gen aus den Berei­chen Frei­zeit, Fami­lie, Kul­tur, Gesund­heit, Kir­che und Natur­schutz im gesam­ten Stadt­ge­biet auf­ge­baut wer­den, ent­steht ein sehr abwechs­lungs­rei­ches und span­nen­des Ange­bot. Die­ses reicht von Infor­ma­ti­ons­stän­den über Vor­füh­run­gen bis hin zu Mitmachaktionen.

Rund 90 der 110 Sta­tio­nen sind bar­rie­re­frei zugäng­lich. Somit ist die „Räd­li“ auch gut mit dem Handbike/​Rollstuhl zu befah­ren. Wer kei­nen fahr­ba­ren Unter­satz zur Ver­fü­gung hat, kann natür­lich auch zahl­rei­che Sta­tio­nen im Innen­stadt­be­reich zu Fuß erreichen.

Auch 2023 sind die Erlan­ger Stadt­wer­ke der Haupt­spon­sor. Sie sind auch mit einem eige­nen Trink­was­ser­stand und einer Fahr­rad­wasch­an­la­ge auf dem Rat­haus­platz ver­tre­ten. Fahr­rad Mei­er bie­tet neben­an einen klei­nen Sicher­heits­check für die Räder an. Wie aus den ver­gan­ge­nen Ver­an­stal­tun­gen bekannt, wer­den wie­der ver­kehrs­ar­me Bei­spiel­rou­ten zur Aus­wahl ste­hen. Egal für wel­che Rou­te man sich ent­schei­det, in wel­cher Rich­tung die­se abge­fah­ren wird oder wie man die ver­schie­de­nen Rou­ten­füh­run­gen kom­bi­niert – ein span­nen­der Tag wird es in jedem Fall.

Zu gewin­nen gibt es auch in die­sem Jahr wie­der eini­ges: An jeder Sta­ti­on kann ein Lösungs­wort in Erfah­rung gebracht wer­den. Sind min­de­stens 20 Lösungs­wör­ter gesam­melt, kann man mit etwas Glück bei der abschlie­ßen­den Ver­lo­sung einen der attrak­ti­ven Prei­se, allen vor­an ein Moun­tain­bike, gewin­nen. Die Zie­hung aus der Glück­strom­mel mit Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Sport-Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth wird ab 17.30 Uhr auf dem Rat­haus­platz stattfinden.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen sowie Details zu den Rou­ten gibt es im Inter­net unter www​.raed​li​.de.

„Auf dem Rad durch die Stadt“: Info­tour mit dem Oberbürgermeister

Nach zwei Jah­ren coro­nabe­ding­ter Pau­se lädt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Diens­tag, 2. Mai, wie­der zu einer Fahr­rad­tour durch die Stadt ein. Start ist um 16:30 Uhr am Rat­haus­platz. Sta­tio­nen sind der Groß­park­platz (Busbahnhof/​Busbuchten, etwa 17:00 Uhr), wo die „Reg­nitz­stadt“ The­ma ist. Anschlie­ßend fährt der Tross wei­ter zum Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum (Platz vor den Kopfkliniken/​Schwabachanlage, ca. 17:45 Uhr), dort geht es um Bau­maß­nah­men des Kli­ni­kums und den aktu­el­len Stand des Erin­ne­rungs- und Zukunfts­orts (HuP­fla). Gegen 18:30 Uhr ist ein Stopp am Zoll­haus­platz, der zum Kli­ma­platz wer­den soll, geplant. Letz­te Sta­ti­on (ca. 19:15 Uhr) ist die „Housing Area“ (Stadt­teil­haus Röthel­heim­park, Schenk­stra­ße 111). Das erneu­er­te Stadt­quar­tier und die anste­hen­de Neu­ge­stal­tung der Stra­ße wer­den dort erörtert.

Wei­te­re Fra­gen rund um die Info­tour beant­wor­tet das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt (Tele­fon 09131 86–2336, E‑Mail buergerversammlung@​stadt.​erlangen.​de)“.

Akti­ons­tag Instru­men­te: Saxo­phon und Kontrabass

Das pas­sen­de Instru­ment für sich oder die eige­nen Kin­der zu fin­den, ist nicht leicht. Der Akti­ons­tag Instru­men­te am Sams­tag, 29. April, ab 10:30 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek ist für all die­je­ni­gen gedacht, die noch auf der Suche sind oder ein Instru­ment ken­nen­ler­nen möchten.

Lehr­kräf­te des Erlan­ger Musik­in­sti­tuts stel­len ein Instru­ment im Rah­men kur­zer Kin­der­kon­zer­te vor und beant­wor­ten Fra­gen. Im Anschluss kann die Musik­ab­tei­lung der Stadt­bi­blio­thek mit einer Tablet-Ral­lye spie­le­risch erkun­det werden.

Der Akti­ons­tag beginnt 10:30 Uhr mit dem Saxo­phon­kon­zert und um 11:30 Uhr folgt das Kon­tra­bass­kon­zert. Der Ein­tritt ist frei.

Erlan­ger Kam­mer­or­che­ster reist nach Eskilstuna

21 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker des Erlan­ger Kam­mer­or­che­sters und sechs Begleit­per­so­nen machen sich am Sonn­tag, 30. April, auf in die schwe­di­sche Part­ner­stadt Eskils­tu­na. Anlass ist ein gemein­sa­mes Kon­zert mit dem Eskils­tu­na Sym­fo­nior­ke­ster am 6. Mai. Ursprüng­lich war die Ein­la­dung schon für 2022 zum 100-jäh­ri­gen Bestehen des Sym­fo­nior­ke­sters geplant, muss­te dann aber wegen der Pan­de­mie ver­scho­ben werden.

Die Part­ner­schaft zwi­schen den bei­den Orche­stern besteht schon seit 1965, zahl­rei­che Besu­che und gemein­sa­me Kon­zer­te fan­den in den bei­na­he sie­ben Jahr­zehn­ten der freund­schaft­li­chen Ver­bun­den­heit statt. Zuletzt war das schwe­di­sche Orche­ster im Juni 2016 in Erlan­gen zu Gast. Unter der Lei­tung des schwe­di­schen Diri­gen­ten Bo Johans­son wird am 6. Mai in der Kon­zert­hal­le Eskils­tu­na das 2. Kla­vier­kon­zert und die 3. Sym­pho­nie von Johan­nes Brahms aufgeführt.

Mit „Schrö­din­gers Kampf­kom­man­dant“ im Luftschutzkeller

Der Ein­gang zum ehe­ma­li­gen Luft­schutz­kel­ler mit Befehls­stel­le ist noch heu­te im Innen­hof des Stadt­mu­se­ums erkenn­bar. Eine Füh­rung am Sonn­tag, 30. April, um 14 Uhr stellt Relik­te an die­se Nut­zung des frü­he­ren Alt­städ­ter Rat­hau­ses vor und gibt einen Ein­blick in das Leben in Erlan­gen wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs. Im Kel­ler des Stadt­mu­se­ums – dort, wo im April 1945 Ober­bür­ger­mei­ster Her­bert Ohly mit dem Kampf­kom­man­dan­ten Wer­ner Lor­le­berg über die kampf­lo­se Über­ga­be der Stadt an die US-Streit­kräf­te ver­han­del­te – liest anschlie­ßend der Erlan­ger Schrift­stel­ler Phil­ip Krö­mer sei­nen Text „Schrö­din­gers Kampf­kom­man­dant“ über den Tod und das Nach­wir­ken Lorlebergs.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

vhs-Vor­trag: Rei­sen mit gutem Gewissen

Die Kli­ma­ka­ta­stro­phe und stei­gen­de Ben­zin­prei­se zei­gen, dass es ein „Wei­ter so“ im Tou­ris­mus nicht geben darf. Wie man guten Gewis­sens ver­rei­sen kann, erläu­tert Simon Reu­ter, Tou­ris­mus­wis­sen­schaft­ler und Exper­te für Nach­hal­tig­keit, in sei­nem Vor­trag am Mitt­woch, 3. Mai, von 19:30 bis 21:00 Uhr an der Volks­hoch­schu­le (vhs; Fried­rich­stra­ße 19, Histo­ri­scher Saal). Ob Ruck­sack­aben­teu­er oder Strand-Ent­span­nung – gera­de im Urlaub ist es erstaun­lich ein­fach, mit klei­nen Ver­än­de­run­gen für mehr Nach­hal­tig­keit zu sor­gen und im besten Fall nicht nur den nega­ti­ven öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck zu ver­rin­gern, son­dern auch posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen mit anzu­sto­ßen. In dem Vor­trag wer­den Tipps und Anlei­tun­gen gege­ben, wie das Rei­sen zum unge­trüb­ten Erleb­nis im Ein­klang von Mensch und Natur wird. Der Ein­tritt ist frei.

Anmel­dun­gen sind im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de (Kurs­num­mer 23S151206) möglich.

Part­ner­stadt San Car­los: Gast­fa­mi­li­en für Aus­tausch gesucht

Nach pan­de­mie­be­ding­ter Unter­bre­chung ist es wie­der soweit: Es fin­det wie­der ein Jugend­aus­tausch mit der nica­ra­gua­ni­schen Part­ner­stadt San Car­los statt. Vom 15. Juni bis 1. Juli wer­den sich fünf jun­ge Erwach­se­ne zwi­schen 20 und 29 Jah­ren in Erlan­gen auf­hal­ten. Die Stadt­ver­wal­tung sucht jetzt Gast­fa­mi­li­en, die bereit sind, die jun­gen Leu­te im genann­ten Zeit­raum auf­zu­neh­men – eine ganz beson­de­re Gele­gen­heit, im per­sön­li­chen Aus­tausch mehr über San Car­los und die nica­ra­gua­ni­sche Kul­tur zu erfah­ren und die eige­nen Spa­nisch­kennt­nis­se aufzufrischen.

Bei Inter­es­se und bei Fra­gen steht Tobi­as Ott vom Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt (Tele­fon 09131 86–1352, E‑Mail tobias.​ott@​stadt.​erlangen.​de) zur Verfügung.

„Bücher­bus“ fällt am Diens­tag aus

Die Fahr­bi­blio­thek fällt am Diens­tag, 2. Mai, aus. Dar­auf mach­te die Stadt­bi­blio­thek jetzt auf­merk­sam. Fäl­li­ge Medi­en wer­den verlängert.

Zim­mer­manns­gas­se gesperrt

Die Zim­mer­manns­gas­se in Bruck ist am Mon­tag, 1. Mai, von 8:00 bis 18:00 Uhr gesperrt. Dort ver­an­stal­tet das Tech­ni­sche Hilfs­werk sei­nen Tag der offe­nen Tür. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung infor­miert, beginnt die Sper­rung ab der Felix-Klein-Stra­ße und gilt für den gesam­ten Kfz-Ver­kehr – Aus­nah­me sind Rad­fah­rer und Anwohner.