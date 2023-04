Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Nach drit­tem Poli­zei­ein­satz führ­te der Weg nicht mehr an der Aus­nüch­te­rungs­zel­le vorbei

Mehr­fach fiel ein 41jähriger am Diens­tag im Stadt­ge­biet Coburg auf. Kurz nach 15 Uhr uri­nier­te der Mann völ­lig unge­niert gegen einen Streu­ka­sten mit­ten am Bahn­hofs­vor­platz. Durch eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei erfolg­te hier eine Anzei­ge. Gegen 18 Uhr muss­te der glei­chen Per­son ein Platz­ver­weis in der Aral-Tank­stel­le in der Ernst-Faber-Stra­ße erteilt wer­den, da er sich hier mehr als unge­bühr­lich benahm. Die Gele­gen­heit, mit einem Zug Rich­tung Hei­mat zu fah­ren nutz­te der König­stei­ner nicht. Statt­des­sen mach­te er wenig spä­ter erneut Pro­ble­me: Dies­mal in der Buch­hand­lung im Bahn­hofs­ge­bäu­de. Auf­grund sei­nes Alko­ho­li­sie­rungs­gra­des und der wei­ter­hin aggres­si­ven Grund­hal­tung führ­te schluss­end­lich kein Weg mehr an der Aus­nüch­te­rungs­zel­le der Poli­zei vorbei.

Täter­hin­weis zum Tat­ver­däch­ti­gen einer Sach­be­schä­di­gungs­se­rie vom 24.03.2023 in Coburg

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 24.03.2023 wur­den im Stadt­ge­biet Coburg ins­ge­samt 19 gepark­te Pkw beschä­digt. Auf­grund neu­er Ermitt­lungs­er­kennt­nis­se wird nun ein Lkw Fah­rer gesucht, der even­tu­ell sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter machen kann. Der Täter soll in besag­ter Nacht gegen 02:50 Uhr auf der Stadt­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Fran­ken­brücke (Höhe Bahn­hof), eine Art Stra­ßen­blocka­de errich­tet haben. Hier­zu nutz­te er Sperr­müll, wel­cher am Fahr­bahn­rad abge­legt war. Wegen die­ser Ver­kehrs­straf­tat ermit­telt die Poli­zei Coburg geson­dert gegen den Mann. Bei der Per­son hat es sich aller Wahr­schein­lich­keit nach tat­säch­lich um den Täter zu den o.g. Sach­be­schä­di­gun­gen an den Fahr­zeu­gen gehan­delt. Der Lkw Fah­rer soll noch ver­bal mit der Per­son gestrit­ten, und im Anschluss die Blocka­de­ge­gen­stän­de selbst von der Fahr­bahn ent­fernt haben. Bei dem Lkw soll es sich um eine Art „Müll­fahr­zeug“ mit oran­ge­ner Rund­um­leuch­te gehan­delt haben. Der Fah­rer die­ses Lkw wird nun gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter Tel.: 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzten.

Geschä­dig­ter bei Ver­kehrs­un­fall ohne Fahr­erlaub­nis unterwegs

Gleich dop­pelt Pech hat­te ein 34jähriger Bay­reu­ther am Diens­tag gegen 13 Uhr bei einem Ver­kehrs­un­fall in der Mari­en­stra­ße in Coburg. Zunächst wur­de hier sein wei­ßer Ford Tran­sit ange­fah­ren und hier­durch ein Scha­den von 1000 Euro ver­ur­sacht. Bei der Unfall­auf­nah­me stell­te die Poli­zei­strei­fe fest, dass der Mann nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis war, wes­halb ihn nun eine ent­spre­chen­de Anzei­ge erwartet.

Außen­spie­gel beschädigt

Am Diens­tag zwi­schen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr wur­de der Außen­spie­gel an einem grau­en VW Mul­ti­van beschä­digt. Das Fahr­zeug war hier an der Hein­rich Schaum­ber­ger Schu­le abge­stellt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 250 Euro. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter Tel. 09561/645–0 entgegen.

Drei Wild­un­fäl­le inner­halb von zwei Stunden

Zu gleich drei Wild­un­fäl­len kam es am Diens­tag in den spä­ten Abend­stun­den. Gegen 21:30 Uhr erfass­te ein 24jähriger im Itz­grund auf der B 4 bei Lahm mit sei­nem Pkw ein Reh. Gegen Mit­ter­nacht wur­den dann auf der Kreis­stra­ße 4 bei Bad Rodach und zwi­schen Ober­füll­bach und Frie­sen­dorf zwei wei­te­re Stück Reh­wild von Pkw erfasst. Die Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unver­letzt und die Fahr­zeu­ge fahr­be­reit. Aller­dings ent­stand Sach­scha­den in Gesamt­hö­he von über 5000 Euro. Alle Unfall­be­tei­lig­ten haben sich nach den Unfäl­len rich­tig und vor­bild­lich ver­hal­ten. Die Unfall­stel­len wur­den abge­si­chert und die Poli­zei ver­stän­digt. In der Fol­ge konn­ten so auch umge­hend die zustän­di­gen Jagd­päch­ter infor­miert wer­den. Die Poli­zei rät ins­be­son­de­re in der aktu­el­len Jah­res­zeit und in den Nacht- bzw. frü­hen Mor­gen­stun­den dies­be­züg­lich zu beson­ders vor­sich­ti­ger und mög­lichst vor­aus­schau­en­der Fahrweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt bei Coburg

Poli­zei sucht Unfallfahrer

RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Eine Unfall­flucht zeig­te eine 57-Jäh­ri­ge am Diens­tag­vor­mit­tag bei der Poli­zei in Neu­stadt an, nach­dem sie meh­re­re Del­len und Krat­zer an der rech­ten Sei­te ihres wei­ßen Sko­da Room­ster ent­deckt hat­te. Das Unfall­ge­sche­hen kann sich dabei zwi­schen Sams­tag, 13 Uhr, und Sonn­tag, 09.30 Uhr, an meh­re­ren Ört­lich­kei­ten ereig­net haben. Die Frau park­te unter ande­rem in Mönchrö­den im Park­haus am Bür­ger­platz sowie auf dem Kun­den­park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Gnai­le­ser Stra­ße. Am Sko­da ent­stan­den Schä­den in Höhe von min­de­stens 3.000 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt bei Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09568/94310 entgegen.

Vor­fahrt­un­fall mit hohen Sachschäden

NEU­STADT BEI COBURG, LKR. COBURG. Zwei nicht mehr fahr­be­rei­te Autos und ein umge­fah­re­nes Ver­kehrs­zei­chen sind die Bilanz eines Vor­fahrt­un­falls am Diens­tag­nach­mit­tag auf der Kreis­stra­ße CO 11 an der Kreu­zung beim Hai­der­teich, bei dem ein Gesamt­scha­den im fünf­stel­li­gen Euro­be­reich entstand.

Eine 28-Jäh­ri­ge fuhr kurz nach 15.45 Uhr gemein­sam mit ihren bei­den Kin­dern von Well­mers­dorf kom­mend in Rich­tung Neu­stadt. An der Kreu­zung zur Kreis­stra­ße CO 11 galt für sie das Stopp­schild. Aller­dings miss­ach­te­te sie die Vor­fahrt eines von rechts kom­men­den 53 Jah­re alten Fah­rers in sei­nem Mer­ce­des Vito. Folg­lich fuhr die Frau gera­de­wegs mit ihrem Ford in die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des Vito. Durch den Auf­prall kam der Mer­ce­des-Fah­rer nach rechts von der Stra­ße ab, über­fuhr dabei ein Ver­kehrs­zei­chen und kam letzt­end­lich im Stra­ßen­gra­ben zum Ste­hen. An bei­den Fahr­zeu­gen blie­ben erheb­li­che Schä­den in einer Gesamt­hö­he von über 20.000 Euro zurück. Am Ford der Unfall­ver­ur­sa­che­rin ent­stand sogar Total­scha­den. Da die zwei Unfall­au­tos nicht mehr fahr­be­reit waren, muss­ten sie von einem Abschlepp­dienst abtrans­por­tiert wer­den. Glück­li­cher­wei­se gab es bei dem Unfall kei­ne Ver­letz­ten zu beklagen.

Ver­letz­ter Rol­ler­fah­rer bei Verkehrsunfall

NEU­STADT BEI COBURG, LKR. COBURG. Leich­te Ver­let­zun­gen zog sich ein 25 Jah­re alter Rol­ler­fah­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall am Diens­tag­mor­gen zu, nach­dem er im Kreu­zungs­be­reich der Müh­len­stra­ße / Cobur­ger Stra­ße von einem Klein­trans­por­ter ange­fah­ren wurde.

Gegen 6 Uhr befuhr der 25-Jäh­ri­ge mit sei­nem Yama­ha Motor­rol­ler die Cobur­ger Stra­ße und woll­te an der Kreu­zung gera­de­aus wei­ter in Rich­tung Son­ne­berg fah­ren. Zur sel­ben Zeit bog ein 61-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Son­ne­berg mit sei­nem Ford Tran­sit von der Cobur­ger Stra­ße nach links in die Müh­len­stra­ße ab und erfass­te dabei den Zwei­rad­fah­rer. Durch den Anstoß stürz­te der Rol­ler­fah­rer, der sich leicht ver­letz­te und über Schmer­zen im Hals- und Brust­be­reich klag­te. Zur genaue­ren Unter­su­chung kam er mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Wäh­rend am Rol­ler Total­scha­den ent­stand, waren am Ford Tran­sit meh­re­re Del­len und Krat­zer sowie eine erheb­lich beschä­dig­te Wind­schutz­schei­be die Fol­gen des Zusam­men­sto­ßes. Der Gesamt­sach­scha­den wird mit gut 10.000 Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Alko­hol­ge­ruch ver­rät BMW-Fahrerin

Kro­nach: Eine jun­ge Dame aus dem Land­kreis Kro­nach wur­de am Diens­tag­abend gegen 22:45 Uhr mit ihrem BWM im Stadt­ge­biet Kro­nach ange­hal­ten und einer poli­zei­li­chen Kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Prü­fung der Fahr­tüch­tig­keit stell­ten die Beam­ten fest, dass die 24-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin nach Alko­hol roch. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,54 Pro­mil­le. Die BMW-Fah­re­rin wird dem­nächst Post von der Buß­geld­stel­le bekom­men und einen Monat auf ihren Füh­rer­schein ver­zich­ten müssen.

Stu­fen­lei­ter geklaut

Kro­nach: Ein Mann aus dem Stadt­ge­biet Kro­nach erstat­te­te die­se Woche bei der Poli­zei Straf­an­zei­ge wegen Dieb­stahls. Der Anzei­ge­er­stat­ter hat­te sein Fir­men­fahr­zeug in der Zeit von Sams­tag auf Sonn­tag ihn der Adolf-Kol­ping-Stra­ße geparkt. Auf dem Dach des Renault Kan­goo war eine Stu­fen­lei­ter befe­stigt, die mit einem Schloss gegen Dieb­stahl gesi­chert war. Am Sonn­tag­abend stell­te er fest, dass das Schloss ent­wen­det und die Lei­ter vom Dach ent­fernt wur­de. Das Die­bes­gut hat einen Wert von etwa 180,- Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Füh­rer­schein weg

THUR­N­AU Lkr. Kulm­bach Am spä­ten Diens­tag­abend wur­de ein 58jähriger Thur­nau­er in der Kasen­dor­fer Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch von dem Mann aus­ging, blieb ihm die Durch­füh­rung eines Atem­al­ko­hol­tests nicht erspart. Die­ser schlug mit umge­rech­net knapp 1,5 Pro­mil­le zu buche. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Herrn dar­auf­hin unter­sagt. Er muss­te die Beam­ten zur Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum beglei­ten. Der Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

Kulm­bach / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bre­cher öff­nen drei Woh­nun­gen – Zeu­gen­auf­ruf der Kripo

KULM­BACH. Am Diens­tag kam es in Kulm­bach zu gleich drei Ein­brü­chen am hell­lich­ten Tag. Unbe­kann­te mach­ten sich an Woh­nun­gen in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus zu schaf­fen und stah­len wert­vol­len Schmuck.

Am Diens­tag von 9 bis 17 Uhr ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher mit Gewalt Zutritt zu drei Woh­nun­gen. Über eine Kel­ler­tü­re gelang­ten sie in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Mat­thä­us-Schnei­der-Stra­ße und bra­chen dann in die Woh­nun­gen ein. Als Beu­te nah­men sie Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro mit sich.

Die Kri­po in Bay­reuth ermit­telt in die­sem Fall und sucht nach Zeugen:

Wer hat im Ver­lauf des Diens­tags von 9 bis 17 Uhr in der Mat­thä­us-Schnei­der-Stra­ße / Hag­lei­te in Kulm­bach ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge gesehen?

Mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei in Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.