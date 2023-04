Gast­ge­ber Rober­to Bau­er lädt herz­lich zum kom­men­den Welt­klas­sik-Kon­zert in der Syn­ago­ge Lich­ten­fels ein!

Rubén Rus­so spielt am Sonn­tag, 14.05.2023 um 17:00 Uhr in der Syn­ago­ge Lich­ten­fels, Juden­gas­se 12, 96215 Lich­ten­fels ein Kon­zert mit dem Titel „Welt­klas­sik am Kla­vier – Oper und Bal­let – Kom­po­si­tio­nen aus Deutsch­land, Spa­ni­en und Russ­land!“ Rubén Rus­so bie­tet Wer­ke von Johann Seba­sti­an Bach, Franz Liszt, Enri­que Gra­na­dos und Milij Balakirev.

Rubén Rus­so spielt Bach, Liszt, Gra­na­dos und Balakirev

Kon­zert­ter­min: Sonn­tag, 14.05.2023 um 17:00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Syn­ago­ge Lich­ten­fels, Juden­gas­se 12, 96215 Lichtenfels

Ein­tritts­preis: 30,00 €, Stu­den­ten: 15,00 €, Jugend­li­che bis 18 Jah­ren Ein­tritt frei

Reser­vie­run­gen: per E‑Mail an info@​weltklassik.​de oder tele­fo­nisch unter 0151 125 855 27 .

Pro­gramm

Johann Seba­sti­an Bach (1685 – 1750)

Par­ti­ta Nr. 3 a‑Moll BWV 827

Franz Liszt (1811 – 1886)

Intro­duc­tion et Polo­nai­se de l’opé­ra ‚I puri­ta­ni‘ S. 391

- Pau­se -

Enri­que Gra­na­dos (1867 – 1916)

Aus: Goyes­cas – Los majos ena­mo­ra­dos (The Gallants in Love) op. 11

Los requie­bros (The Compliments) Colo­quio en la reja (Con­ver­sa­ti­on at the Window) El fan­dan­go de can­dil (Fan­dan­go by Candlelight) Que­jas, o La Maja y el rui­se­ñor (Com­plaint, or the Girl and the Nightingale)

Milij Bal­a­ki­rev (1837 – 1910)

Isla­mey – Fan­tai­sie orientale

‘ “In die­sem Pro­gramm stel­le ich Ihnen zwei Quel­len vor, aus denen ein Kla­vier­re­per­toire ent­sprin­gen kann: Tanz und Gesang. Ich begin­ne mit der Par­tie Nr. 3 von Johann Seba­sti­an Bach: einem Tanz. Wir set­zen das Pro­gramm mit einer Tran­skrip­ti­on Franz Liszts aus der Oper „Il puri­ta­no“ von Vin­ce­zo Bel­li­ni fort. Hier steht der Gesang im Vor­der­grund. Die zwei­te Hälf­te wid­me ich der Suite „Goyes­cas“ von Enri­que Gra­na­dos. Sie wer­den eine beson­ders bekann­te Melo­die erken­nen! Ich been­de die­ses Kon­zert mit der „Isla­mey“ von M. Balá­ki­rev. Die­ses Stück ist eine ori­en­ta­li­sche Fan­ta­sie, bei der der Kom­po­nist selbst inspi­riert wur­de: „Ich traf einen Zir­kus­prin­zen. Er kam oft zu mir und spiel­te Melo­dien, eine der Melo­dien wur­de Isla­mey genannt“. Es ist ein per­fek­tes Bei­spiel, wel­ches bei­de Dis­zi­pli­nen – Tanz und Gesang – zu einer Fan­ta­sie ver­schmel­zen lässt.“ (Rubén Russo)‘

Rubén Rus­so

Gebo­ren am 22. Juni 1997 in Madrid. Im Alter von sechs Jah­ren begann Rubén Rus­so das Stu­di­um des Kla­viers an der Musik­schu­le „Pin­zón“. Bereits 2006–2013 besuch­te er die Musik­hoch­schu­le „Feder­i­co Moreno Tor­ro­ba“ in Madrid, um anschlie­ßend (2013–2015) die Musik­hoch­schu­le „Alfon­so X el Sabio“ in Madrid abzu­schlie­ßen. Beglei­tet wur­de dies von Prof. Iván Cíte­ra. Der­zeit stu­diert er an der Inter­na­tio­na­len Musik­aka­de­mie Anton Rubin­stein in Düs­sel­dorf und am Kon­ser­va­to­ri­um L.V. Beet­ho­ven in den Nie­der­lan­den unter der Lei­tung von Pro­fes­sor Gabri­el­le Lepor­at­ti (Ita­li­en). 2020 schloss er an der „Aka­de­mie Rubin­stein“ in Düs­sel­dorf bei Prof. Olga Monakh den Bache­lor ab. Rubén Rus­so nahm erfolg­reich an diver­sen Wett­be­wer­ben teil: Erster Preis beim 47. Wett­be­werb Jun­ge Pia­ni­sten aus Kata­lo­ni­en, Vil­lafran­ca del Pene­dés in Bar­ce­lo­na, Spa­ni­en. Erster Preis und Gold­me­dail­le beim Pre­mier Music Inter­na­tio­na­tio­nal Com­pe­ti­ti­on 2021 in Buda­pest, Ungarn. Er gewann auch den ersten Preis und und die Gold­me­dail­le für beson­de­re Künslter beim Gol­den Arts Con­test in Valen­cia, Spa­ni­en im Dezem­ber 2021 uvm.…

Bit­te infor­mie­ren Sie sich unbe­dingt kurz­fri­stig über mög­li­che Pro­gramm­än­de­run­gen auf www​.welt​klas​sik​.de.