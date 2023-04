Am Don­ners­tag, den 27. April 2023 um 19:00 Uhr sind alle Inter­es­sier­ten herz­lich zu einer Lesung mit Dis­kus­si­on in die Büche­rei Gun­dels­heim ein­ge­la­den. Beson­de­rer Gast ist Oli­ver Jau­er­nig, lang­jäh­ri­ger Dozent in der poli­ti­schen Jugend- und Erwach­se­nen­bil­dung und Autor. Er wird über sein Buch „Am Schei­de­weg – Gefähr­den Ver­dros­sen­heit und (rech­ter) Popu­lis­mus unse­re Demo­kra­tie?“ spre­chen und anhand eini­ger Pas­sa­gen erläu­tern, wie Popu­lis­mus funk­tio­niert und wel­che Gefah­ren sich dar­aus für unser demo­kra­ti­sches System erge­ben. Dabei wird er auch selbst­kri­tisch der Fra­ge nach­ge­hen, wel­chen Anteil Par­tei­en selbst an die­sem Phä­no­men haben und war­um eine zuneh­men­de Zahl an Men­schen poli­tik­ver­dros­sen ist. The­ma wer­den zudem die Rol­le der Medi­en und sozia­len Netz­wer­ken sein, wie auch das Han­deln der popu­li­sti­schen Akteu­re. Anmel­dung ist erwünscht, aber nicht not­wen­dig: poststelle@​gemeinde-​gundelsheim.​de oder 0951 9444415. Da heißt es: Freu­en auf einen inter­es­san­ten und infor­ma­ti­ven Abend.

Zur Ver­an­stal­tung: Lesung und Dis­kus­si­on – Gefähr­den Ver­dros­sen­heit und Popu­lis­mus unse­re Demokratie?

Datum: 27. April 2023

Uhr­zeit: 19:00 Uhr

Ort: Büche­rei Gun­dels­heim, Bach­str. 12, 96163 Gundelsheim