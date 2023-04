Das Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge öff­net am Diens­tag, den 02.05.2023 lei­der erst um 13 Uhr für den Publi­kums­ver­kehr. Glei­ches gilt für die Tou­rist­info der Stadt Wun­sie­del in der Fich­tel­ge­birgs­hal­le. Die Stadt­bü­che­rei der Stadt Wun­sie­del bleibt an die­sem Tag kom­plett geschlos­sen. Wir bit­ten um Verständnis.