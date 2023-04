In sei­ner kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung berief der neue Gesell­schaf­ter­kreis einen Auf­sichts­rat und besprach die zukünf­ti­ge Zusammenarbeit.

Zum Auf­sichts­rat beru­fen wur­den: Ste­fan Kräu­ßel, Dr. Andre­as Kämpf, Dr. Hol­ger Eggers, Flo­ri­an Gold, Ulrich Eich­baum, Johan­nes Schlammin­ger und Harald Petersen.

Die Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung zeig­te eine gro­ße Über­ein­stim­mung in der stra­te­gi­schen Aus­rich­tung der Gesell­schaft. Die Ver­zah­nung der Jugend­ar­beit mit der Pro­fi­mann­schaft ist allen Gesell­schaf­tern wichtig.

Die gesam­te Stra­te­gie der Gesell­schaft wird aktu­ell in ver­schie­de­nen Arbeits­grup­pen wei­ter­ent­wickelt. Es sol­len Gesprä­che mit Fans und Spon­so­ren geführt wer­den, um zu erfah­ren, was aus deren Sicht not­wen­dig ist, um den Bas­ket­ball­stand­ort Bay­reuth nicht nur zu erhal­ten, son­dern wei­ter­zu­ent­wickeln. Aus der Sicht der Gesell­schaf­ter wird Bay­reuth nur dann ein rele­van­ter Stand­ort in der deut­schen Bas­ket­ball­sze­ne blei­ben, wenn es einen gro­ßen Zusam­men­halt aller Betei­lig­ten gibt.