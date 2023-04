Per­spek­ti­ve für den Beruf der Heil­päd­ago­gi­schen Förderlehrkräfte

„Bes­se­re Per­spek­ti­ve und bes­se­re Bezah­lung: Mit einer völ­lig neu­en Wei­ter­bil­dungs­maß­nah­me stär­ken wir als CSU-Frak­ti­on die Heil­päd­ago­gi­sche Unter­richts­ver­sor­gung.“ Das tei­len die bei­den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (CSU, Bam­berg) und Hol­ger Dre­mel (CSU, Scheß­litz) mit.

Ziel sei, den Beruf der Heil­päd­ago­gi­schen Unter­richts­hil­fe und des Heil­päd­ago­gi­schen För­der­leh­rers attrak­ti­ver zu machen.

„Kon­kret wol­len wir eine Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­me zum Fach­leh­rer Son­der­päd­ago­gik an För­der­schu­len mit der kla­ren Per­spek­ti­ve auf Ver­be­am­tung und Bes­ser­be­zah­lung ein­füh­ren. Damit sor­gen wir für eine ech­te Auf­wer­tung die­ses Berufs­felds“, berich­tet Mela­nie Huml.

„Eine ent­spre­chen­de Peti­ti­on an den Aus­schuss für Fra­gen des öffent­li­chen Dien­stes wird auf Initia­ti­ve unse­rer CSU-Frak­ti­on auf­ge­grif­fen und soll bereits ab dem näch­sten Schul­jahr star­ten“, ergänzt Hol­ger Dremel.

Mit Beginn der ein­jäh­ri­gen Qua­li­fi­zie­rung erfolgt eine Ver­be­am­tung auf Wider­ruf und nach erfolg­rei­chem Staats­examen die Besol­dung nach A 10 im anschlie­ßen­den Pra­xis-Dienst­jahr. Hin­zu kommt noch die spä­te­re Auf­stiegs­mög­lich­keit nach A 11.

„Wir freu­en uns sehr, dass in den zahl­rei­chen Gesprä­chen eine sehr gute Lösung gefun­den wer­den konn­te. Auch hier auf der loka­len Ebe­ne haben wir uns mit Ver­tre­tern aus Bam­berg aus­ge­tauscht und auf eine Ver­bes­se­rung hin­ge­wirkt. Die Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­me bedeu­tet einen qua­li­ta­ti­ven Mehr­wert in der Leh­rer­bil­dung“, so Huml weiter.

Hol­ger Dre­mel: „Für die enga­gier­ten und wert­vol­len Kräf­te ermög­licht die Wei­ter­bil­dung neben einer bes­se­ren Bezah­lung auch attrak­ti­ve­re Ein­satz­mög­lich­kei­ten an den För­der­schu­len. Die neu­en Fach­leh­rer gel­ten damit per Gesetz als ech­te Lehr­kräf­te und zäh­len nicht mehr zum wei­te­ren päd­ago­gi­schen Personal.“