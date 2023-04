Das The­ma Pfle­ge ist brand­ak­tu­ell und hat unfass­bar vie­le Facet­ten. Ein guter Teil davon wird am 12. Mai 2023 in der Fich­tel­ge­birgs­hal­le in Wun­sie­del abge­bil­det wer­den. Dort fin­det zwi­schen 10:00 und 17:00 Uhr eine Pfle­ge­mes­se statt; der Ein­tritt ist frei.

„Die Idee zu die­ser Mes­se ist in unse­rer AG Pfle­ge ent­stan­den“, erklärt Nina Zie­sel von der Gesund­heits­re­gi­on Plus im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. „Aus die­ser Idee ist nun eine Ver­an­stal­tung ent­stan­den, die eine unfass­bar brei­te Palet­te von The­men abdeckt. Der Zuspruch sei­tens der Aus­stel­ler hat uns posi­tiv über­rascht. Unse­re Aus­stel­lungs­flä­che war inner­halb kur­zer Zeit kom­plett ausgebucht.“

Das Ange­bot umfasst viel­sei­ti­ge Infor­ma­tio­nen von loka­len Anbie­tern zur Pfle­ge. Unter den rund 40 Aus­stel­lern sind ver­schie­de­ne ambu­lan­te Pfle­ge­dien­ste und volls­tä­tio­nä­re Ein­rich­tun­gen, Sani­täts­häu­ser, die AOK Direk­ti­on Hof-Wun­sie­del, das Dia­ko­ni­sche Werk Selb/​Wunsiedel e.V., das Hos­piz sowie die Hos­piz­in­itia­ti­ve Fich­tel­ge­bir­ge, das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge, der VdK und vie­le mehr. Zudem gibt es umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen über Pfle­ge- und Gesund­heits­be­ru­fe. (Eine wei­ter­füh­ren­de Über­sicht ent­neh­men Sie bit­te dem Fly­er zur Veranstaltung)

Im Mit­tel­punkt der Aus­stel­lung ste­hen dabei auch zahl­rei­che Vor­füh­run­gen und Mit­mach­ak­tio­nen rund um die The­men Wohn­be­ra­tung, Wund­ver­sor­gung, der Nut­zung von Hilfs­mit­teln. Aber auch ein Pfle­ge­ro­bo­ter oder ein Alters­si­mu­la­tor sind vor Ort.

Flan­kiert wird die Aus­stel­lung von zahl­rei­chen Vor­trä­gen aus den Berei­chen Demenz, Vor­sor­ge­voll­macht oder die Lei­stun­gen der Pflegeversicherung.

„Wir freu­en uns sehr, dass sie Mes­se auch bei den Schu­len bereits auf gro­ßes Inter­es­se gesto­ßen ist“, sagt Mar­ti­na Busch von der Gesund­heits­re­gi­on Plus im Land­kreis. „Mehr als 200 Schü­le­rin­nen und Schü­ler wer­den die Mes­se am Vor­mit­tag besu­chen. Wir hof­fen natür­lich, dass wir so auch vie­le jun­gen Men­schen aus der Regi­on für das The­ma begei­stern können.“

Abge­run­det wird die Mes­se durch ein attrak­ti­ves Gewinn­spiel. Allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern winkt ein Ver­wöhn-Wochen­en­de im Gesund­heits­re­sort Sie­ben­quell in Weißenstadt.

Eröff­net wird die Mes­se am 12. Mai um 10:00 Uhr durch Land­rat Peter Berek und einen Ver­tre­ter der AOK Hof-Wun­sie­del. „Die Pfle­ge­mes­se ist eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit für mich, eben­so für die Gesund­heits­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Kor­ne­lia Schaff­hau­ser. Unser Wunsch ist es bei die­ser Ver­an­stal­tung ein hoch­bri­san­tes The­ma herz­lich und attrak­tiv zu prä­sen­tie­ren“, sagt Land­rat Peter Berek. „Mit per­sön­lich liegt es sehr am Her­zen, gera­de auch den jun­gen Men­schen das Berufs­bild der Pfle­ge nahe­zu­brin­gen. Die Arbeit in der Pfle­ge ist attrak­ti­ver als vie­le den­ken, denn man wirkt für die Gesell­schaft und für die die Menschen.“