MdL Rai­ner Lud­wig: „Unter­stüt­zung und Wert­schät­zung unse­rer hei­mi­schen Kunst- und Kul­tur­sze­ne – Pro­jek­te u.a. in Bay­reuth, Markt­red­witz und Wun­sie­del profitieren“

Auch im Jahr 2023 för­dert der Frei­staat mit sei­nem Kul­tur­fonds eine Viel­zahl von Kunst- und Kul­tur­pro­jek­ten. Die Staats­re­gie­rung stellt für die ober­frän­ki­sche Regi­on ins­ge­samt rund 400.000 Euro zur Verfügung.

„Die Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­bran­che hat auch jetzt noch mit den Nach­we­hen der Coro­na-Pan­de­mie und den Ein­schrän­kun­gen zu kämp­fen. Hin­zu kom­men neue Her­aus­for­de­run­gen in Sachen Ener­gie- und Per­so­nal­ko­sten!“, erklärt Rai­ner Lud­wig, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter der FREI­EN WÄH­LER im Stimm­kreis Kulmbach/​Wunsiedel. „Mit den Zuwen­dun­gen aus dem Kul­tur­fonds sen­den wir als Bay­ern­ko­ali­ti­on das kla­re Signal an alle Kul­tur- und Krea­tiv­schaf­fen­den, dass wir die enor­men finan­zi­el­len Bela­stun­gen ernst­neh­men und alles dafür tun wol­len, um die kul­tu­rel­le Viel­falt in Ober­fran­ken zu schüt­zen und zu bewah­ren“, betont Ludwig.

„Kunst ist nicht nur Lebens­eli­xier für den Geist, son­dern schafft dar­über hin­aus auch vie­le Arbeits­plät­ze. Kul­tur, Ver­an­stal­tun­gen und Krea­tiv­schaf­fen­de bil­den zusam­men eine enorm bedeu­ten­de Wirtschaftsbranche!“

U.a. pro­fi­tie­ren Pro­jek­te in Bay­reuth, Markt­red­witz und Wun­sie­del davon

Wun­sie­del: 188.200 Euro aus dem Kul­tur­fonds für die Erneue­rung der Ton- und Licht­tech­nik für die Luisenburg-Festspiele

MdL Rai­ner Lud­wig: „Die Stadt Wun­sie­del plant ver­schie­de­ne Inve­sti­tio­nen für die Lui­sen­burg-Fest­spie­le, wie die Erneue­rung der Ton­tech­nik und der Licht­tech­nik sowie die Anschaf­fung einer Ket­ten­zug­an­la­ge und von Digi­tal­funk­ge­rä­ten. Die Inve­sti­tio­nen sind zur Auf­recht­erhal­tung und Ver­bes­se­rung des Spiel­be­triebs erfor­der­lich. Damit erfährt DAS Wahr­zei­chen der Kreis­stadt eine wei­te­re Attrak­ti­vie­rung! Die legen­dä­ren Lui­sen­burg-Fest­spie­le wer­den auch künf­tig ihre enor­me Strahl­kraft weit über das Fich­tel­ge­bir­ge hin­aus behal­ten“, ist sich Lud­wig als Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter für Wun­sie­del sicher. Auch Ober­fran­ken­stif­tung und Bezirk Ober­fran­ken för­dern die Pro­jek­te an der Luisenburg.

Markt­red­witz: 22.100 Euro aus dem Kul­tur­fonds für die Son­der­aus­stel­lung „Reli­e­fin­tar­si­en aus Eger“ im Egerland-Museum

MdL Rai­ner Lud­wig: „Die Stadt Eger und ihre Kunst­tisch­ler schu­fen im 17. und 18. Jahr­hun­dert ein­zig­ar­ti­ge und wert­vol­le Möbel mit fili­gran beschnitz­ten Ein­le­ge­ar­bei­ten, soge­nann­te Reli­e­fin­tar­si­en. Sie gel­ten als kunst­hi­sto­ri­sche Rari­tä­ten und wur­den aus­schließ­lich in Eger (heu­te Cheb) her­ge­stellt. Sie fas­zi­nie­ren durch vir­tuo­se Schnitz­tech­nik, akri­bi­sche Detail­dar­stel­lung mit mikro­sko­pisch klei­nen Ein­la­gen. Das ver­leiht die­sen Möbeln, wie Kabi­nett­schrän­ken, Scha­tul­len, Brett­spie­len und Bild­ta­feln eine beson­de­re Ästhe­tik und Attrak­ti­vi­tät. Eine histo­risch wert­vol­le Aus­stel­lung, die wir ger­ne unter­stüt­zen“, so Ludwig.

Markt­red­witz: 1.000 Euro Fort­set­zungs­maß­nah­me aus dem Kul­tur­fonds für die Son­der­aus­stel­lung „Gustav See­ber­ger. Ein Münch­ner Maler aus Markt­red­witz“ im Egerland-Museum

MdL Rai­ner Lud­wig: „Gustav See­ber­ger zähl­te um die Mit­te des 19. Jahr­hun­derts zu den bekann­te­sten Malern aus dem Kreis der Münch­ner Schu­le. Sein beson­de­res Talent war die per­fek­te Beherr­schung per­spek­ti­vi­scher Dar­stel­lun­gen, für die er im Jahr 1854 eine Pro­fes­sur an der Münch­ner Kunst­aka­de­mie erhielt. Auch fan­den See­ber­gers Gra­fi­ken Ein­gang in das umfas­sen­de Werk: Das König­reich Bay­ern in sei­nen Schön­hei­ten, an dem fast alle nam­haf­ten Künst­ler ihrer Zeit betei­ligt waren. Ich freue mich, dass auch die­se Aus­stel­lung eine finan­zi­el­le För­de­rung erhält. Das Eger­land-Muse­um Markt­red­witz ist damit um ein High­light rei­cher gewor­den – als ein wich­ti­ger kul­tu­rel­ler Anzie­hungs­punkt in der größ­ten Stadt des Land­krei­ses Wunsiedel!“

Bay­reuth: Fort­set­zungs­maß­nah­me – 88.200 Euro aus dem Kul­tur­fonds für Neu­bau Stadt­ar­chiv und Sanie­rung Leers’sche Villa

MdL Rai­ner Lud­wig: „Die Stadt beab­sich­tigt, auf dem nörd­lich von St. Geor­gen gele­ge­nen Grund­stück den Neu­bau des Stadt­ar­chivs Bay­reuth als nach­hal­ti­ge Lösung bestehen­der Raum­pro­ble­me zu errich­ten. Die Leers‚sche Vil­la nimmt einen gro­ßen Teil der Ver­wal­tungs­räu­me auf. Die Besu­cher­be­rei­che, Maga­zin­flä­chen und Tech­nik­räu­me befin­den sich im Neu­bau auf drei Geschos­sen. Aus Mit­teln des Kul­tur­fonds Bay­ern soll die archiv­spe­zi­fi­sche Ein­rich­tung bzw. Aus­stat­tung geför­dert wer­den. Die Fach­stel­le bestä­tigt die über­ört­li­che Bedeu­tung des Stadt­ar­chivs Bay­reuth und befür­wor­tet eine För­de­rung der archiv­spe­zi­fi­schen Auf­wen­dun­gen aus Mit­teln des Kulturfonds.“

„Ober­frän­ki­sche Kul­tur­ein­rich­tun­gen ver­die­nen eine best­mög­li­che Unter­stüt­zung. Daher freue ich mich, dass auch heu­er ver­schie­den­ste Pro­jek­te geför­dert wer­den“, erklärt Ludwig.

Vor­ran­gig unter­stützt wer­den auch in die­sem Jahr ört­li­che Initia­ti­ven außer­halb der Bal­lungs­zen­tren. „Wir als FREIE WÄH­LER-Frak­ti­on haben uns vehe­ment – und erfolg­reich – dafür ein­ge­setzt, dass mit dem Kul­tur­fonds wie­der mehr Kul­tur in die Flä­che kommt und ins­be­son­de­re auch klei­ne­re Kul­tur­in­itia­ti­ven Unter­stüt­zung und damit auch Wert­schät­zung erfah­ren“, so Lud­wig. „Ver­bun­den mit der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung ist auch unser aus­drück­li­cher Dank an alle Kul­tur­schaf­fen­den, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wegen der Pan­de­mie ein beein­drucken­des Durch­hal­te­ver­mö­gen an den Tag gelegt haben“, ergänzt MdL Rai­ner Lud­wig, selbst Insi­der und Ken­ner der Ver­an­stal­tungs- und Kul­tur­bran­che, abschlie­ßend. Er wünscht allen Antrag­stel­lern bei der Umset­zung ihrer Pro­jek­te viel Erfolg.