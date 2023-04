Die Erlan­ger SPD lädt zur Ver­an­stal­tung „Dei­ne Fra­gen an Kevin Küh­nert“ am 30.04.2023, 15:00 Uhr in der Club­büh­ne des E‑Werks, Fuch­sen­wie­se 1.

Dafür dür­fen wir Kevin Küh­nert, Gene­ral­se­kre­tär der SPD, begrü­ßen, der Ein­blick in die Sozi­al­po­li­tik der Bun­des­par­tei geben wird und im Nach­gang für Fra­gen aus Publi­kum und Stadt­ge­sell­schaft zur Ver­fü­gung ste­hen wird. Die Mode­ra­ti­on über­nimmt Dr. Phil­ipp Dees, Land­tags­kan­di­dat für den Wahl­kreis Erlan­gen, der auch einen lan­des- und kom­mu­nal­po­li­ti­schen Blick auf­tun wird. Durch den Abend führt Clau­dia Bel­zer, Land­tags­kan­di­da­tin für den Wahl­kreis Erlangen-Höchstadt.