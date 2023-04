Bei bestem Wet­ter und vor zahl­rei­chen Fans star­te­ten die Rhi­nos Seni­ors mit einem Sieg gegen die Ans­bach Grizz­lies in die Lan­des­li­ga Sea­son 2023. In einem span­nen­de Spiel, dass vor allem von den Defen­se Rei­hen bei­der Mann­schaf­ten bestimmt wur­de, konn­ten sie sich am Ende mit 6:0 durch­set­zen und so den ersten Sai­son­sieg feiern.

Nach dem gewon­ne­nen Coin­toss ent­schie­den sich die Rhi­nos, zunächst ihre Defen­se auf das Feld zu schicken. Die­ser gelang es bereits nach drei Spiel­zü­gen einen Feh­ler der Grizz­lies zu nut­zen und den dar­aus resul­tie­ren­den Fum­ble zu reco­vern. Im dar­auf­fol­gen­den ersten Dri­ve der Rhi­nos Offen­se um Quar­ter­back T. Daw­kins arbei­te­te man sich bis zur geg­ne­ri­schen 23 Yard Linie vor, bevor der Dri­ve ins Stocken geriet und man sich zu einem Fieldgoal­ver­such ent­schied. Die­ser Ver­such wur­de von den Grizz­lies geblockt und bis an die eige­ne 23 Yard Linie zurück­ge­tra­gen. So über­nahm die Offen­se der Gäste aus Ans­bach den Ball in aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on, jedoch gelang es nicht, die­se Feld­po­si­ti­on in ein neu­es First Down oder gar Punk­te umzu­mün­zen. Das Fiel­goal im vier­ten Ver­such ver­fehl­te die Uprights und so stand es nach jeweils einem Fieldgoal­ver­such auf bei­den Sei­ten wei­ter­hin 0:0. Im wei­te­ren Ver­lauf des 1. Quar­ters neu­tra­li­sier­ten sich bei­de Mann­schaf­ten weitestgehend.

Den ersten Dri­ve der Ans­ba­cher Offen­se stopp­te die Rhi­nos Defen­se früh­zei­tig mit einem 3 and out nach zwei Sacks und einem Lauf­ver­such. Erst Mit­te des zwei­ten Quar­ters konn­ten die Fans auf dem Rhi­nos Field die ersten Punk­te in der Sea­son 2023 beju­beln. Nach­dem die Defen­se der Rhi­nos einen wei­te­ren Fum­ble erobern konn­te bekam die Offen­se der Nas­hör­ner den Ball in aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on an der geg­ne­ri­schen 44 Yard Line. Nach meh­re­ren Spiel­zü­gen trat Kicker S. Moo­re zu einem 18 Yard Fieldgoal an und ver­wan­del­te sicher zum 3:0. In den dar­auf­fol­gen­den Dri­ves fan­den die Offen­ses bei­der Mann­schaf­ten kein Mit­tel gegen die Defen­se­for­ma­tio­nen, obwohl die Offen­se der Rhi­nos Chan­cen auf einen Touch­down lie­gen ließ und so war es erneut Kicker Moo­re, der ein Fieldgoal zum Halb­zeit­stand von 6:0 verwandelte.

In der zwei­ten Halb­zeit bot sich ein ähn­li­ches Bild für bei­de Mann­schaf­ten, die Rhi­nos Offen­se kam etwas bes­ser in Tritt, es fehl­te aller­dings der ent­schei­den­de Pass oder das ent­schei­den­de Rus­hing Yard um Dri­ves am Leben zu erhal­ten. Auf der ande­ren Sei­te des Bal­les fand die Offen­se der Grizz­lies zu kei­ner Zeit ein Mit­tel um die Defen­se der Nas­hör­ner zu knacken. Das bekam ins­be­son­de­re der Quar­ter­back der Grizz­lies zu spü­ren, der mehr­fach per Sack zu Boden gebracht wer­den konn­te. Auch das Lauf­spiel der Ans­ba­cher zeig­te wenig Wir­kung und so gelang es den Rhi­nos, die Null zu hal­ten und den Sieg durch gute Defen­se­ar­beit zu sichern. Ein wei­te­res ver­such­tes Fieldgoal der Rhi­nos ver­fehl­te kurz vor Ende des 3. Quar­ters die Tor­stan­gen und so war der Halb­zeit­stand auch gleich­zei­tig der Endstand.

Die Rhi­nos bedan­ken sich für den Sup­port der 300 Zuschau­er auf dem Rhi­nos Field und freu­en sich dar­auf, ihre Fans beim näch­sten Heim­spiel am 21.05.2023 gegen die Spie­gel­au Bats begrü­ßen zu dür­fen. In den kom­men­den bei­den Wochen ste­hen Aus­wärts­spie­le gegen die Lands­hut Black Knights und die Neu­markt Wol­ves an.

Vier­tel­er­geb­nis­se: 0:0 / 6:0 / 0:0 / 0:0 / Final: 6:0

Die Punk­te für die Rhi­nos erziel­ten: #85 Shane Moo­re (6)

Alle Punk­te: