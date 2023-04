Es dau­ert gera­de mal noch fünf Wochen, bis uns das Bay­reu­ther Volks­fest wie­der sei­ne Pfor­ten öff­net. Die Ver­an­stal­ter der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) und die Schau­stel­ler ste­hen schon in den Start­lö­chern. Denn vom 26.05. bis 05.06.2023 laden vie­le alt­be­kann­te, doch auch eini­ge neue Geschäf­te zum Spaß haben, Erin­ne­run­gen schaf­fen und zum Ver­wei­len auf dem Volks­fest­platz ein.



In die­sem Jahr wird eine neue Schau­stel­ler­fa­mi­lie dabei sein, die dem Fest eine beson­de­re Wür­ze ver­leiht: mit der Fami­lie Papert konn­te die BMTG einen frän­ki­schen Fest­wirt für das Bay­reu­ther Volks­fest gewin­nen. Das bedeu­tet ein Fest­zelt mit täg­li­chem, abwechs­lungs­rei­chem Pro­gramm und musi­ka­li­scher Unter­hal­tung. Mit einer neu­en Plat­zie­rung des etwa 2000 Per­so­nen fas­sen­den Zel­tes mit Bier­gar­ten wird sich auch das Gesicht des Volks­fe­stes ändern.

Die Besu­cher dür­fen sich auf tra­di­tio­nel­le Pro­gramm­punk­te wie den Fest­um­zug, den Tag der Ver­ei­ne und Betrie­be, den Tag für Men­schen mit und ohne Han­di­cap, den Senio­ren­nach­mit­tag sowie den Fami­li­en­tag freu­en. Doch es wird auch unter ande­rem mit dem Mot­to-Tag „Bay­reuth in Tracht“ etwas Fri­sche in das Volks­fest­pro­gramm gebracht. Ein High­light wird die Neu­auf­la­ge der Miss & Mister Volks­fest Wahl sein, die in neu­em Gewand das 1. Bay­reu­ther Volks­fest Model sucht.

Tisch­re­ser­vie­run­gen kön­nen ab sofort direkt beim Fest­zelt­be­trieb Papert unter 0160 / 53 45 777 vor­ge­nom­men werden.