Er ist einer der baye­ri­schen „Urlaubs­ma­cher“: Nico Cies­lar, Lei­ter Tou­ris­mus­ma­nage­ment der Stadt Forch­heim, wur­de gestern Abend im Rah­men der baye­ri­schen Image­kam­pa­gne „Wir machen Urlaub“ in Mün­chen vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft ausgezeichnet.

„Wir machen Urlaub“: Mit die­ser Image­kam­pa­gne zeigt das Baye­ri­sche Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um die Bedeu­tung des Tou­ris­mus für die Lebens­qua­li­tät und unter­stützt so die Bran­che dabei, neue Mit­ar­bei­ter zu gewin­nen. Die Kam­pa­gne, die im Janu­ar 2023 im Namen und Auf­trag der baye­ri­schen Tou­ris­mus­wirt­schaft an den Start ging, will den Bayer*innen auf­zei­gen, dass der Tou­ris­mus nicht nur ein wich­ti­ger Wirt­schafts­fak­tor ist, son­dern auch ein Garant für hohe Lebens­qua­li­tät. Und ein äußerst attrak­ti­ver Arbeitgeber.

Unter dem Mot­to „Ohne dich…“ wer­den dabei „Urlaubs­ma­cher“ vor­ge­stellt, die sich, ihren tou­ri­sti­schen Beruf und die Erleb­nis­se, die sie für Gäste und Ein­hei­mi­sche schaf­fen, prä­sen­tie­ren. Einer davon ist Nico Cies­lar, der als „Bier­walk-Ent­wick­ler mit Ver­wal­tungs­ta­lent“ vor­ge­stellt wird.

„Sie sind ein wich­ti­ger Ver­tre­ter baye­ri­scher Lebens­art in Deutsch­land und in der Welt. Es ist beein­druckend, wie Men­schen wie Sie – mit Ihrer Begei­ste­rung, Tat­kraft und Freu­de zur posi­ti­ven Wahr­neh­mung der Urlaubs­de­sti­na­ti­on Bay­ern und ihrer lei­stungs­fä­hi­gen tou­ri­sti­schen Betrie­be bei­tra­gen. In mei­ner Funk­ti­on als baye­ri­scher Tou­ris­mus­mi­ni­ster möch­te ich Ihnen dafür dan­ken und Sie aus­zeich­nen“, heißt es in einer Mit­tei­lung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­sters für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie. Die Ehrung am gest­ri­gen Abend nahm, stell­ver­tre­tend für Hubert Aiwan­ger, Mini­ste­ri­al­di­ri­gent Rudolf Escheu vor.

„Mich freut es wirk­lich sehr, Teil die­ser Kam­pa­gne zu sein und dass mein jah­re­lan­ges Enga­ge­ment für die Tou­ris­mus­ent­wick­lung in Forch­heim gewür­digt wird“, so Nico Cies­lar, Lei­ter Tou­ris­mus­ma­nage­ment Stadt Forchheim.