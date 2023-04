Was das Ehren­amt im Fich­tel­ge­bir­ge alles zu lei­sten imstan­de ist, hat der Arbeits­kreis für Geo­lo­gie und Berg­bau im Fich­tel­ge­bir­ge in den ver­gan­ge­nen rund 20 Jah­ren gezeigt. Ent­stan­den ist die­ser aus dem Arbeits­kreis „Sanie­rung Altes Arz­ber­ger Berg­werk“ in der Orts­grup­pe Arz­berg des Fichtelgebirgsvereins.

Seit­dem haben die Mit­glie­der Gro­ßes gelei­stet. So wur­de das alte Berg­werk, das ein Zeug­nis der mehr als 1.000 Jah­re alten Tra­di­ti­on des Berg­baus im Fich­tel­ge­bir­ge ist, wie­der für die Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht. Es wur­de eine Infra­struk­tur geschaf­fen, die mehr als 100 Gäste bedie­nen kann und es ist ein För­der­turm wie­der­auf­ge­baut wor­den. Dazu bei­getra­gen haben auch die Stadt Arz­berg, samt Bau­amt und Bau­hof, das Was­ser­werk, aber auch pri­va­te Unter­stüt­zen­de sowie der Natur­park Fichtelgebirge.

Nun haben die Mit­glie­der des Arbeits­krei­ses ihre Arbeit been­det und im Bei­sein von Arz­bergs Bür­ger­mei­ster Ste­fan Göcking die Schlüs­sel der Natur­park­in­fo­stel­le „Klei­ner Johan­nes“ offi­zi­ell an die neu­en „Küm­me­rer“ des Land­rats­amts, des Natur­parks Fich­tel­ge­bir­ge sowie der Stadt Arz­berg übergeben.

Land­rat Peter Berek, der auch Vor­sit­zen­der des Natur­park­ver­eins ist, dank­te Hans-Gün­ter Trö­ger und dem FGV Arz­berg für die Jahr­zehn­te lan­ge ehren­amt­li­che Arbeit: „Sie haben hier ein wert­vol­les Stück Geschich­te der Stadt Arz­berg und des Fich­tel­ge­bir­ges bewahrt. Wir ver­ste­hen die­se Schlüs­sel­über­ga­be als Auf­trag, den wir mit gro­ßem Dank für das gelei­ste­te Enga­ge­ment anneh­men.“ Berek erin­ner­te dabei auch an die bei­den ver­stor­be­nen Mit­glie­der des FGV Arz­berg Gün­ther Ide und Peter Weger, die sich in beson­de­rer Wei­se um das Berg­werk und sei­ne Erhal­tung ver­dient gemacht hatten.

Die neu­en „Küm­me­rer“ wer­den sich dafür ein­set­zen, dass das Berg­werk betreut wird und damit auch in Zukunft für die Öffent­lich­keit zugäng­lich sein wird. Auch der Fich­tel­ge­birgs­ver­ein hat sich bereit erklärt, dar­an wei­ter mitzuarbeiten.