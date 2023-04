Gro­ßer Erfolg für die Motor-Nüt­zel Grup­pe: Das Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Bay­reuth wur­de von der SEAT Deutsch­land GmbH mit dem Top Dea­ler Award 2023 in der Kate­go­rie bester „New­co­mer“ aus­ge­zeich­net. Die Ehrung durch den spa­ni­schen Auto­mo­bil­her­stel­ler fand am Frei­tag (21. April 2023) im Rah­men des Expo­nen­ti­al Impul­se Events in Ber­lin statt.

Motor-Nüt­zel ist im Volks­wa­gen Kon­zern seit vie­len Jah­ren eine bekann­te Grö­ße – bei den spa­ni­schen Mar­ken SEAT und CUP­RA aller­dings erst seit kur­zer Zeit an Bord. Bin­nen kur­zer Zeit hat Motor-Nüt­zel im ver­gan­ge­nen Jahr drei neue SEAT | CUP­RA Betrie­be nach neue­ster CI an den Stand­or­ten Bay­reuth, Scheß­litz (Land­kreis Bam­berg) und Mit­ter­teich eröff­net. „Wir freu­en uns, Motor-Nüt­zel für die hohe Inve­sti­ti­ons- und Inno­va­ti­ons­be­reit­schaft hin­sicht­lich unse­rer Mar­ken aus­zeich­nen zu kön­nen“, sag­te Erik Händ­ler, Lei­ter der Händ­ler­or­ga­ni­sa­ti­on bei SEAT Deutschland.

Den Award nahm Geschäfts­füh­rer Alex­an­der Pflaum für Motor-Nüt­zel in Emp­fang. „Wir sind sehr stolz auf die­sen Award, er belohnt sowohl unser Ver­trau­en in die Mar­ken SE- AT und CUP­RA, als auch unse­re Inve­sti­ti­ons­be­reit­schaft in unser Markt­ge­biet“, so Alex­an­der Pflaum, der dar­über hin­aus die Lei­stung des Teams wür­dig­te. „Ohne das gro­ße Enga­ge­ment unse­rer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter wäre die Ein­füh­rung von SEAT | CUP­RA sicher­lich nicht so erfolg­reich gewe­sen. Beson­de­re Aner­ken­nung gebührt mei­nem Kol­le­gen Roman Feh­ling für Pla­nung und Durch­füh­rung der Inve­sti­ti­ons­pro­jek­te. Mit den neu­en Mar­ken erschlie­ßen wir neue Ziel­grup­pen. SEAT und CUP­RA ste­hen für dyna­mi­sche und inno­va­ti­ve Fahr­zeu­ge, das spricht ins­be­son­de­re eine jün­ge­re Käu­fer­schaft an.“

Welt­pre­mie­re des neu­en CUP­RA Tavascan

Bei der Ver­an­stal­tung wur­de auch der neue CUP­RA Tavascan der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt – eine offi­zi­el­le Welt­pre­mie­re und damit ein ech­tes High­light. Die Seri­en­pro­duk­ti­on star­tet ab 2024. Der SUV ist nicht nur voll elek­trisch, son­dern über­zeugt auch durch ein inno­va­ti­ves Design. Natür­lich wird der Tavascan an den SEAT | CUP­RA Stand­or­ten von Motor-Nüt­zel in Bay­reuth, Scheß­litz und Mit­ter­teich erhält­lich sein. „Wir freu­en uns, die­ses neue Modell in unser Sor­ti­ment auf­neh­men zu kön­nen. Es berei­chert ein­mal mehr die Pro­dukt­pa­let­te an voll­elek­tri­schen Fahr­zeu­gen“, so Rein­hold Lehnert.

Aus­zeich­nun­gen in ins­ge­samt sie­ben Kategorien

SEAT Deutsch­land ver­leiht die Top Dea­ler Awards regel­mä­ßig an die Part­ner­be­trie­be, die in beson­de­ren Berei­chen mit beein­drucken­den Lei­stun­gen her­vor­ste­chen. Neben der Kate­go­rie „New­co­mer“ wur­den in die­sem Jahr SEAT und CUP­RA Han­dels­part­ner in den Kate­go­rien „Digi­tal & Brand Expe­ri­ence“ (hier war Motor-Nüt­zel eben­falls nomi­niert), „Sus­taina­bi­li­ty“, „Cus­to­mer Expe­ri­ence“, „CUP­RA“ und „Cus­to­mer Delight“ sowie mit dem begehr­ten „EXCELLENCE“-Award ausgezeichnet.

Die Motor-Nüt­zel Gruppe

Motor-Nüt­zel gehört mit über 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern an 12 Stand­or­ten zu einer der größ­ten Auto­haus­grup­pen in Nord­bay­ern. Das Pro­dukt­port­fo­lio erstreckt sich über die Mar­ken Audi, ŠKO­DA, Volks­wa­gen und Volks­wa­gen Nutz­fahr­zeu­ge sowie SEAT und CUP­RA. Seit Dezem­ber 2022 ist das Ange­bot um die Fahr­zeu­ge der spa­ni­schen Elek­tro-Mar­ke SILENCE und seit Früh­jahr 2023 um Toyo­ta erwei­tert. Als auto­mo­bi­ler Full-Ser­vice-Anbie­ter ver­kauft Motor-Nüt­zel rund 10.000 Fahr­zeu­ge im Jahr und bie­tet stets einen sofort ver­füg­ba­ren Fahr­zeug­be­stand von über 1.000 Model­len an.

Den Grund­stein leg­te Hans Nüt­zel 1931 mit der Eröff­nung einer Motor­rad­werk­statt in Bay­reuth – dem heu­ti­gen Fir­men­sitz der Grup­pe. Nach­dem das Ehe­paar Nüt­zel kin­der­los blieb, grün­de­te Emma Nüt­zel im Jah­re 1981 die gemein­nüt­zi­ge, mild­tä­ti­ge Hans und Emma Nüt­zel Alten­stif­tung zugun­sten alter und inva­li­der Ein­woh­ner der Stadt Bay­reuth und ihrer Umge­bung. Die Stif­tung ist seit­her allei­ni­ge Gesell­schaf­te­rin der Motor-Nüt­zel GmbH.