Wie die Bay­reu­ther Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer mit­teilt, haben nur weni­ge Baye­ri­sche Kom­mu­nen auf die erste Tran­che des Bun­des­pro­gramms zur Schaf­fung von Ganz­tags­an­ge­bo­ten für Grund­schul­kin­der zugegriffen.

Bereits jetzt wer­den bay­ern­weit über 50 Pro­zent in Hor­ten, in der Mit­tags­be­treu­ung und dem offe­nen Ganz­tag betreut. Es wird aber davon aus­ge­gan­gen, dass es in Zukunft weit über 80 Pro­zent wer­den. Ab 2026 haben Eltern begin­nend mit der 1. Jahr­gangs­stu­fe einen Rechts­an­spruch auf eine Ganz­tags­be­treu­ung. Ab Schul­jahr 2029/30 gilt er dann für alle Grund­schul­klas­sen. 460 Mio. Euro ste­hen dem Frei­staat noch zur Ver­fü­gung und Bren­del-Fischer appel­liert an die kom­mu­nal Ver­ant­wort­li­chen zu prü­fen, inwie­weit sie den Betreu­ungs­be­darf bereits erfül­len oder noch Inve­sti­tio­nen täti­gen müs­sen. Dabei muss nicht um jeden Preis neu gebaut wer­den, son­dern es kann die Sanie­rung und Nut­zung bestehen­der Räu­me opti­miert wer­den. Geför­dert wird auch Ein­rich­tung, z. B. Küchen oder Schrän­ke. Pro neu geschaf­fe­nem Platz in einem Hort gibt es 6.000 Euro För­de­rung, für Ange­bo­te an der Schu­le wie Mit­tags­be­treu­ung oder offe­nen Ganz­tag je 4.500 Euro.

Um kei­ne Zeit zu ver­lie­ren, haben die Kom­mu­nen die Mög­lich­keit soge­nann­te Unbe­denk­lich­keits­be­schei­ni­gun­gen zu bean­tra­gen, die es ihnen erlau­ben mit der Maß­nah­me zu begin­nen, ohne dadurch die För­de­rung zu gefähr­den. Lan­ge über­le­gen soll­ten die Bür­ger­mei­ster nicht, denn das Geld muss bis Ende 2026 gebun­den und ein Jahr spä­ter aus­ge­ge­ben sein.

Das Bun­des­pro­gramm ist ein Zusatz­an­ge­bot zur För­de­rung nach dem Baye­ri­schen Finanz­aus­gleichs­ge­setz (Bay­FAG) bzw. dem Baye­ri­schen Schul­fi­nan­zie­rungs­ge­setz (BaySchFG).