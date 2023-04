“Talent ist ein Geschenk. Es ist die Ver­ant­wor­tung jedes Ein­zel­nen, die­ses Geschenk zu ehren und mit Fleiß und Lie­be das Beste dar­aus zu machen”, sagt die Flö­ten­pro­fes­so­rin Andrea Lie­ber­knecht. Zu ihrem Mei­ster­kurs in Haus Mar­teau, der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks, rei­sen in die­sem Jahr wie­der ein­mal Teil­neh­men­de aus der gan­zen Welt an. Die jun­gen Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler an der Flö­te kom­men aus Austra­li­en, Korea, Bul­ga­ri­en, Tai­wan, Frank­reich, Sin­ga­pur, Däne­mark und Öster­reich in die Künstlervilla.

Die Dozen­tin Andrea Lie­ber­knecht ist Pro­fes­so­rin an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter Mün­chen. 13 Jah­re lang war sie Solo­flö­ti­stin zunächst im Rund­funk­or­che­ster des BR, anschlie­ßend von 1991 bis 2002 im Sin­fo­nie­or­che­ster des West­deut­schen Rund­funks Köln. Die pro­mi­nen­te Flö­ti­stin ist Preis­trä­ge­rin zahl­rei­cher inter­na­tio­na­ler Wett­be­wer­be. 2002 folg­te sie einem Ruf an die Hoch­schu­le für Musik, Thea­ter und Medi­en in Han­no­ver. Seit 2011 lehrt sie an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter in Mün­chen, schon seit 1996 gibt sie auch in Haus Mar­teau Mei­ster­kur­se, wo sie die abge­schie­de­ne Lage des Hau­ses schätzt, die ihrer Mei­nung nach ide­al für kon­zen­trier­tes Arbei­ten ist.

“Das Niveau ist in den letz­ten 20 Jah­ren rapi­de ange­stie­gen”, stellt sie zudem fest. Das Abschluss­kon­zert ihres Mei­ster­kur­ses für Flö­te am Mon­tag, 8. Mai 2023 ver­spricht also ein exzel­len­tes Niveau. Am Kla­vier beglei­tet Mado­ka Ueno, Lehr­be­auf­trag­te für Klavierbegleitung/​Korrepetition am Insti­tut für künst­le­ri­sche Instru­men­tal­stu­di­en­gän­ge der Münch­ner Musikhochschule.

„Unser unter­ir­di­scher Kon­zert­saal bie­tet einen gran­dio­sen opti­schen und aku­sti­schen Rah­men für die Kon­zer­te der Spit­zen­klas­se unse­rer Mei­ster­kur­se. Ich lade alle musik­be­gei­ster­ten Ober­fran­ken dazu ein, eine der hoch­wer­ti­gen Musik­ver­an­stal­tun­gen in unse­rer Künst­ler­vil­la zu besu­chen“, sagt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Kar­ten für das Kon­zert am 8. Mai kön­nen unter 0921 6041608 oder per Mail unter info@​haus-​marteau.​de reser­viert werden.

Kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Flö­te mit Prof. Andrea Lieberknecht

8. Mai 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine ver­bind­li­che tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist unbe­dingt erfor­der­lich (Mo–Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr). Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de.

Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.