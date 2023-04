Fei­er­li­cher Auf­takt­got­tes­dienst mit em. Erz­bi­schof Dr. Lud­wig Schick und den Geist­li­chen des kath. Seel­sor­ge­be­reichs Auerbach-Pegnitz

Mit dem Welt­ge­bets­tag um geist­li­che Beru­fun­gen am 30. April 2023 star­tet auch in die­sem Jahr wie­der die Gebets­staf­fel um geist­li­che Beru­fun­gen im katho­li­schen Seel­sor­ge­be­reich Auer­bach-Peg­nitz. Das Gebet um geist­li­che Beru­fun­gen steht 2023 unter dem Leit­wort „Hören“. Der fei­er­li­che Auf­takt­got­tes­dienst fin­det am 30. April 2023 um 17:30 Uhr mit em. Erz­bi­schof Dr. Lud­wig Schick und den Geist­li­chen des gesam­ten Seel­sor­ge­be­reichs Auer­bach-Peg­nitz in der Herz Jesu Kir­che in Peg­nitz statt. Die musi­ka­li­sche Gestal­tung des Got­tes­dien­stes erfolgt mit Orgel (Peter Görl) und Trom­pe­te (Klaus Adel­hardt) sowie den Michel­fel­der Moi­la unter der Lei­tung von Son­ja Schwem­mer. Die Gläu­bi­gen sind zu die­sem Got­tes­dienst herz­lich eingeladen.

Vom 30. April bis 4. Juni 2023 wan­dert das Gebets­bild und die im Auf­takt­got­tes­dienst geweih­te Ker­ze von Pfar­rei zu Pfar­rei und ist auch in den bei­den Klö­stern in Auer­bach und Michel­feld zu Gast. Über­all dort wird nach den jeweils zuläs­si­gen Mög­lich­kei­ten im Rah­men von beson­ders gestal­te­ten Andach­ten, Eucha­ri­sti­schen Anbe­tun­gen, Wort­got­tes­fei­ern und Eucha­ri­stie­fei­ern in die­sem Anlie­gen gebetet.

Der Abschluss der Gebets­staf­fel wird am 4. Juni 2023 um 14 Uhr auf dem Gott­va­ter­berg in Auer­bach gefeiert.

Gebets­staf­fel 2023 – Ter­min­über­sicht zum Her­un­ter­la­den (PDF, 60KB)

Ter­mi­ne der Gebets­staf­fel, Infor­ma­tio­nen und Gebets­vor­la­gen sind auch auf der Home­page www​.seel​sor​ge​be​reich​-auer​bach​-peg​nitz​.de zu finden.