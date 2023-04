Am Don­ners­tag, 11. Mai, beleuch­tet Kry­sti­na Stef­fens von 17.30 bis 19.30 Uhr im Auf­trag der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth Künst­le­rin­nen, die mehr woll­ten. Sie woll­ten sich nicht nur um Kin­der, Küche und Kir­che küm­mern, son­dern auch um die Kunst. Sie woll­ten, statt am Herd, an der Staf­fe­lei ste­hen, statt Kuchen­teig und Wol­le, Stein oder Lein­wand bear­bei­ten. Wer waren die­se Frau­en, die sich schon im 16. und 17. Jahr­hun­dert in der damals wei­ter­ge­hend von Män­nern domi­nier­ten Kunst­sze­ne durch­ge­setzt haben und Teil der berühm­ten Acca­de­mia di San Luca in Rom wur­den, der Maler­gil­de in Utrecht oder der Roy­al Aca­de­my of Arts in London.

Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen für die Vor­trags­ver­an­stal­tung sind bis Mitt­woch, 3. Mai, unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 oder online und www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.