Vie­le Senio­ren und Senio­rin­nen und deren Ange­hö­ri­ge wis­sen wenig über das Wir­ken und den Auf­bau einer Tages­pfle­ge. Cor­ne­lia Dorsch von der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Most­viel stellt das Kon­zept vor, wie ein Tag in der Tages­pfle­ge gestal­tet und finan­ziert wird und wie Hol- und Bring­dienst in Anspruch genom­men wer­den kann. Ter­min ist Mon­tag, 08. Mai, 15:00 Uhr im Zeit­loch, Grä­fen­ber­ger Stra­ße 5 in Igens­dorf (neben der Markt­bü­che­rei). Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich eingeladen.