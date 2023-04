Auch im Alter: Fit am Steuer!

Mobi­li­tät ist ein wich­ti­ger Fak­tor in unse­rer Gesell­schaft, sowohl für die Jugend, als auch für die älte­re Gene­ra­ti­on. Die Dis­kus­si­on, Fahr­si­cher­heits­tests für älte­re Ver­kehrs­teil­neh­mer ein­zu­füh­ren, zeigt, dass die­ses The­ma nicht an Wich­tig­keit verliert.

Um sicher mobil zu sein und das eige­ne Wis­sen auf­zu­fri­schen und zu erwei­tern, bie­tet der Senio­ren­bei­rat in Koope­ra­ti­on mit der Kreis­ver­kehrs­wacht Coburg e. V. und dem Haus am See Ver­kehrs­schu­lun­gen für älte­re, akti­ve Stra­ßen­ver­kehrs­teil­neh­mer an.

In ruhi­ger und stress­frei­er Atmo­sphä­re ver­mit­telt der Refe­rent der Kreis­ver­kehrs­wacht den Teil­neh­mern Ände­run­gen zum Stra­ßen­ver­kehrs­recht, Ein­satz von Fah­rer­as­si­stenz­sy­ste­men und vie­les mehr.

Die Schu­lung fin­det am Frei­tag, 5. Mai 2023 von 9.30 bis 11.30 Uhr im Haus am See, Karl-Türk-Str. 39, 96450 Coburg statt. Die Schu­lung ist kosten­frei, um eine Anmel­dung unter Tel. 09561 / 89–2580 wird jedoch gebeten.