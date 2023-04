Rund 20 Ein­satz­fahr­zeu­ge diver­ser Feu­er­weh­ren aus dem Land­kreis Kro­nach wer­den am Sonn­tag, 30. April, im Kon­voi zu einer soge­nann­ten Kon­ting­ent­fahrt auf­bre­chen. Die Fahrt star­tet um 10 Uhr am Feu­er­wehr­haus in Pres­sig und führt über Haß­lach und Mit­witz nach Ebers­dorf bei Coburg und über die A 73 in Rich­tung Lich­ten­fels und von dort aus wie­der zurück nach Kro­nach. Nach­dem ein der­ar­ti­ger Kon­voi von Ein­satz­fahr­zeu­gen Vor­rang hat, kann es vor allem an Kreu­zun­gen zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kom­men. Das Land­rats­amt bit­tet dies­be­züg­lich um Verständnis.

Wie jeder Land­kreis in Bay­ern muss auch der Land­kreis Kro­nach in Zusam­men­ar­beit mit sei­nen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen ein soge­nann­tes Hilfs­lei­stungs­kon­tin­gent vor­hal­ten, bestehend aus meh­re­ren Ein­satz­fahr­zeu­gen mit dazu­ge­hö­ri­ger Besat­zung. Der­ar­ti­ge Ein­hei­ten die­nen dazu, um bei Scha­dens­er­eig­nis­sen wie bei­spiels­wei­se beim Hoch­was­ser im Ahrtal oder der Schnee­ka­ta­stro­phe vor eini­gen Jah­ren in Süd­bay­ern schnel­le und unkom­pli­zier­te Hil­fe lei­sten zu können.