Kurz­wei­li­ger Rund­gang durch die Eber­mann­städ­ter Alt­stadt zu Plät­zen und beson­de­ren Orten zum 700-jäh­ri­gem Stadtjubiläum.

Ter­mi­ne:

12. Mai 2023 um 18.00 Uhr

11. Juni 2023 um 18.00 Uhr

24. Sep­tem­ber 2023 um 18.00 Uhr

Las­sen Sie sich über­ra­schen, was für Beson­der­hei­ten (und sogar Super­la­ti­ve?) das reiz­voll am größ­ten Fluss der Frän­ki­schen Schweiz gele­ge­ne Städt­chen auf­zu­wei­sen hat!

Der Ort ist wesent­lich älter und geht wahr­schein­lich auf eine thü­rin­gi­sche Grün­dungs­stät­te eines Eber­mar zurück.

Im frü­hen 13. Jahr­hun­dert wur­de das Dorf im Wie­sent­tal Teil des Schlüs­sel­ber­ger Besit­zes. Durch beson­de­re Umstän­de kommt es 1323 dazu, dass Eber­mann­stadt durch König Lud­wig dem Bay­ern zur Stadt erho­ben wird.

Fei­ern Sie 2023 das Stadt­ju­bi­lä­um zusam­men mit den Eber­mann­städ­tern und erfah­ren Sie Inter­es­san­tes aus der ereig­nis­rei­chen Stadt­ge­schich­te von Ebermannstadt.

Für Men­schen mit ein­ge­schränk­ter Mobi­li­tät kön­nen zwei Plät­ze in einer Fahr­rad-Rik­scha (ohne zusätz­li­che Kosten) ange­bo­ten werden.

Treff­punkt: Was­ser­schöpf­rad an der Wiesent.

Dau­er: ca. 2 Stunden

Kosten: 10 € pro Person

Es führt Sie Diplom-Geo­gra­phin Doris Philippi

Kar­ten: Anmel­dung und KVV bei der Tou­rist­info EBS, Am Markt­platz 18, Tel. 09194–9799444 und 506–40, touristinfo@​ebermannstadt.​de