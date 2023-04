Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de fand unser Ret­tungs­schwimm­wett­be­werb des Bezirks­ver­ban­des Ober-/Mit­tel­fran­ken in Lich­ten­fels statt. 19 Mann­schaf­ten aus acht Kreis­was­ser­wach­ten tra­ten in drei Alters­stu­fen gegen­ein­an­der an.

Los ging es am Sams­tag mit einem Par­cours an Land, hier muss­ten die sechs­köp­fi­gen Teams alters­ent­spre­chen­de Auf­ga­ben aus der Ersten Hil­fe mei­stern, Theo­rie Fra­ge­bö­gen beant­wor­ten oder prak­tisch die Hand­ha­bung von Ret­tungs­mit­teln vor­zei­gen. Die Jüng­sten – die Stu­fe 1 im Alter bis neun Jah­ren muss­ten etwa zwei Pati­en­ten ver­sor­gen, bei einem Haus­halts­un­fall ver­brann­te sich die eine Pati­en­tin die Unter­ar­me, wel­che adäquat ver­sorgt wer­den muss­ten, der 2. Pati­ent erlitt bei die­sem Anblick einen Schock, muss­te betreut und beru­higt werden.

Am Sonn­tag­mor­gen ging es zum High­light des Wett­be­werbs ins Hal­len­bad Lich­ten­fels: die Schwimm­dis­zi­pli­nen stan­den an. Bei je sechs Dis­zi­pli­nen pro Alters­stu­fe wur­den Schwimm­fä­hig­kei­ten, Tau­chen, Ret­tungs­schwim­men und Ball­trans­port­staf­feln abge­prüft. Bei einer unglaub­li­chen Kulis­se und Laut­stär­ke zeig­ten die Teil­neh­men­den her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen und wuch­sen über sich hinaus.

Die Nach­wuchs­ret­ter der Was­ser­wacht stell­ten ein­drucks­voll unter Beweis: Sie sind fit an Land und im Was­ser! Bei der Sie­ger­eh­rung war die Anspan­nung ins­be­son­de­re bei den Jüng­sten schier mess­bar. In der Stu­fe 1 sieg­te die Mann­schaft aus Bay­reuth vor Hof und Forch­heim, 4. wur­de Lich­ten­fels, 5. Kulm­bach und 6. Coburg.

In Stu­fe 2 gewann eben­falls das Team Bay­reuth vor Hof und Forch­heim, 4. wur­de Ans­bach, Kulm­bach wur­de 5., der 6. Platz ging an Coburg und 7. wur­de Lichtenfels.

Bei den älte­sten in Alters­stu­fe 3 sieg­te Bam­berg, Forch­heim wur­de 2. und Ans­bach 3., Hof wur­de 4. vor Kulm­bach und Lich­ten­fels, Coburg beleg­te den 7. Platz.

Gran­dio­se Lei­stun­gen aller Teams, ein unglaub­li­ches Wochen­en­de mit über 120 Teilnehmern/​innen und über 100 Hel­fern und Schieds­rich­tern fand einen gelun­ge­nen Abschluss.

Den 1. Und 2. Plat­zier­ten wün­schen wir viel Erfolg beim Lan­des­wett­be­werb vom 19.–21. Mai in Schwar­zen­bach am Wald (Hof).

Herz­li­chen Glück­wunsch und dan­ke an alle Betei­lig­ten für das genia­le Wochen­en­de! Ganz gro­ßer Dank an die Kreis­was­ser­wacht Lich­ten­fels für die Aus­rich­tung des Wett­be­werbs und die gan­ze Organisation!

Phil­ipp Nützel