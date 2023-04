Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Brems- und Gas­pe­dal ver­wech­selt – Pkw fährt in Gebäudefassade

Eine 86-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin ver­wech­sel­te beim Ein­par­ken das Brems­pe­dal mit dem Gas­pe­dal und lan­det mit ihrem Pkw in einer Gebäudefassade.

Am Mon­tag­vor­mit­tag woll­te die 86-jäh­ri­ge Senio­rin mit ihrem Dacia vor einer Erlan­ger Kli­nik in eine Park­lücke ein­fah­ren. Die Dame ver­wech­sel­te dabei das Brems­pe­dal mit dem Gas­pe­dal, so dass der SUV über den angren­zen­den Grün­strei­fen fron­tal in die Gebäu­de­fas­sa­de krachte.

Durch den hef­ti­gen Auf­prall bra­chen meh­re­re Natur­stein­plat­ten der Fas­sa­den­ver­klei­dung. Auch an der Fahr­zeug­front ent­stand ein erheb­li­cher Sachschaden.

Die Fahr­zeug­füh­re­rin blieb bei der Kol­li­si­on unver­letzt. Das Auto muss­te von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den bezif­fert sich auf ca. 13.000 Euro.

Posau­ne verschwunden

An der Bus­hal­te­stel­le Ohm­platz ver­schwand am ver­gan­ge­nen Frei­tag eine Posaune.

Ein Schü­ler hat­te sei­ne Posau­ne beim Ein­stei­gen in den Lini­en­bus im dazu­ge­hö­ri­gen blau­en Instru­men­ten­kof­fer an der Hal­te­stel­le lie­gen las­sen. Als er das Feh­len bemerk­te und kur­ze Zeit spä­ter an die Hal­te­stel­le zurück­kam, war die Posau­ne verschwunden.

Zur Klä­rung des Dieb­stahls sucht die Poli­zei nach Zeu­gen. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Streit um Park­platz ende­te mit kör­per­li­chem Angriff

Unter der Dro­hung das Auto zu beschä­dig­ten, for­der­te eine bis­lang unbe­kann­te Auto­fah­re­rin eine jun­ge Frau auf, den von ihr beleg­ten Park­platz frei zu machen.

Die Aus­ein­an­der­set­zung ende­te schließ­lich in einem tät­li­chen Angriff.

Die 25-jäh­ri­ge Frau park­te ihren Audi in einem öffent­li­chen Park­haus. Nach­dem sie ein­ge­parkt hat­te, kam eine frem­de Frau schrei­end auf sie zu und for­der­te sie auf, den Park­platz frei zu machen. Soll­te die 25-Jäh­ri­ge der For­de­rung nicht nach­kom­men, droh­te die Unbe­kann­te an, das Auto der jun­gen Frau zu zer­krat­zen. Als die Audi-Fah­re­rin der Auf­for­de­rung nicht nach­kam und sich von ihrem Auto ent­fern­te, wur­de sie von der unbe­kann­ten Frau am Arm gepackt und nach hin­ten geris­sen. Die 25-Jäh­ri­ge erlitt dadurch hef­ti­ge Schmerzen.

Aus Angst vor wei­te­ren Kon­se­quen­zen, park­te sie schließ­lich ihren Audi auf einem ande­ren frei­en Parkplatz.

Die Audi-Fah­re­rin erstat­te­te Anzei­ge bei der Erlan­ger Poli­zei und konn­te das Auto­kenn­zei­chen der unbe­kann­ten Frau mit­tei­len. Gegen die­se wur­den nun Ermitt­lun­gen wegen Kör­per­ver­let­zung und Nöti­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Tat­zeit­raum vom 23.04.23, 22:00 Uhr bis 24.04.23, 17:10 Uhr wur­den in Nie­der­dorf, am Park­platz des Fried­ho­fes in der Schul­stra­ße, an einem Pkw Hyun­dai alle vier Rei­fen durch einen unbe­kann­ten Täter zer­sto­chen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 280,- Euro. Hin­wei­se zu der o.g. Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Im Tat­zeit­raum vom 22.04.23, 08:30 Uhr bis 24.04.23, 08:50 Uhr stell­ten Mit­ar­bei­ter des Bau­ho­fes Her­zo­gen­au­rach fest, dass das Orts­schild in der Reuth durch unbe­kann­ten Täter ent­wen­det wur­de. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfalll­fucht

Der gepark­te Pkw einer Auto­fah­re­rin wur­de am Mon­tag in der Zeit zwi­schen 07.45 Uhr und 15.00 Uhr in Höch­stadt in der Veit-Stoß-Stra­ße 38 ange­fah­ren und leicht im Bereich des vor­de­ren Kenn­zei­chens beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher küm­mer­te sich nicht um die Scha­dens­re­gu­lie­rung und fuhr davon. Bei dem ange­fah­re­nen Pkw han­delt es sich um einen schwar­zen Mini Coo­per mit hie­si­gen Kenn­zei­chen. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Höchstdt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Bäu­me zum wie­der­hol­ten Male gestohlen

In Mühl­hau­sen wur­den aus einem Schre­ber­gar­ten in der Höch­stadter Stra­ße in der Zeit von Okto­ber 2022 bis Mit­te April 12 Bäu­me im Gesamt­wert von 600 Euro von unbe­kann­ten Tätern gestoh­len. Laut dem Geschä­dig­ten war dies nicht das erste Mal. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt nun gegen Unbe­kannt und erbit­tet sach­dien­li­che Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Der Abtrans­port der ca. 2,50 Meter hohen Bäu­me, die alle­samt zuvor abge­schnit­ten wur­den, könn­te bemerkt wor­den sein.

Zwei­mal gelogen

Um sich 300 Euro unter den Nagel zu rei­ßen belog ein Ange­stell­ter zuerst den Tank­wart in Grems­dorf und danach noch sei­nen Chef. Die­ser hat­te dem Mit­ar­bei­ter das Geld zum Bezah­len in die Hand gedrückt, nach­dem er das Fir­men­fahr­zeug getankt hat­te. Anstatt damit zu ver­fah­ren wie ihm auf­ge­tra­gen wor­den war, ent­schied sich der 21jährige für den Kauf einer Brot­zeit und ließ die Tank­rech­nung unbe­gli­chen. Als sein Chef ihn nach dem Kas­sen­zet­tel frag­te, log der Mann und erzähl­te, er habe den Kas­sen­zet­tel im Shop ver­ges­sen. Ihn erwar­tet jetzt ein Straf­ver­fah­ren für sei­ne Gier. Es ist nicht über­lie­fert, ob der Mann noch einen Job hat.