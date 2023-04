Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

HALL­STADT. Ein in der Bahn­hof­stra­ße gepark­ter VW Golf wur­de in der Zeit von Sonn­tag, 20.45 Uhr bis Mon­tag, 08.45 Uhr an der Motor­hau­be ver­kratzt, so dass ein Gesamt­scha­den von etwa 500 Euro ent­stand. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land unter der Tel. 0951/9129–310.

BUT­TEN­HEIM. Am Mon­tag, zwi­schen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr, wur­de von einem in der Markt­stra­ße gepark­ten Ford Focus die Front­schei­be ein­ge­schla­gen. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 300 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Land unter der Tel. 0951/9129–310 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Sat­tel­zug über­sieht beim Fahr­strei­fen­wech­sel ein Auto und bringt es zum Schleudern

Hall­stadt. Am Mon­tag­mor­gen kam es auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt zu einem fol­gen­schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Ein Sat­tel­zug fuhr zum Über­ho­len auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Als er zurück auf den rech­ten Fahr­strei­fen wech­sel­te, über­sah der 24-jäh­ri­ge Fah­rer jedoch einen Audi rechts neben ihm und es kam zu einem Zusam­men­stoß. Dabei tou­chier­te die Front des Sat­tel­zu­ges das Heck des Audi und brach­te ihn dadurch ins Schleu­dern. Der Audi dreh­te sich kom­plett um sich selbst und schleu­der­te gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Dort dreh­te er sich erneut kom­plett um die eige­ne Ach­se bis er auf dem lin­ken Fahr­strei­fen zum Still­stand kam. Die 24-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin hat­te noch Glück im Unglück, da sie bei dem Unfall nur leich­te Ver­let­zun­gen davon­trug. Sie wur­de zur ambu­lan­ten Behand­lung mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht. Die Auto­bahn muss­te für ca. 90 Minu­ten kom­plett gesperrt wer­den, bis der Ver­kehr schließ­lich über den Stand­strei­fen gelei­tet wer­den konn­te. Vie­le Ver­kehrs­teil­neh­mer stan­den des­halb in einem mor­gend­li­chen Stau. Wäh­rend der Sat­tel­zug abseits der Auto­bahn wie­der fahr­be­reit gemacht wer­den konn­te, muss­te der Audi abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 28.000 geschätzt. Da der Unfall­ver­ur­sa­cher kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, muss­te er zudem eine Sicher­heits­lei­stung für die zu erwar­ten­de Stra­fe bezahlen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­vor­mit­tag beob­ach­te­te ein 46-jäh­ri­ger Mann, wie vier Hun­de einen Hasen im Bereich zwi­schen Gas­sel­dorf und Eber­mann­stadt jag­ten. Drei der Hun­de ähnel­ten einem Wolfs­hund, der vier­te war ein klei­ne­rer eher wei­ßer Hund. Die Vier­bei­ner bra­chen nach eini­ger Zeit die Ver­fol­gung ab und der Hase konn­te unge­scho­ren davon­kom­men. Die bei­den Hun­de­hal­ter waren zu weit ent­fernt, um auf die Hun­de ein­zu­wir­ken zu kön­nen. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Eber­mann­stadt. Ein 75-jäh­ri­ger Mann nutzt der­zeit eine Immo­bi­lie in der Fried­hofstra­ße, um sein Mobi­li­ar dort unter­zu­stel­len. Am Mon­tag­abend stell­te er fest, dass im Lau­fe des Tages Unbe­kann­te gegen die bereits ver­bar­ri­ka­dier­ten Fen­ster des mitt­ler­wei­le unbe­wohn­ten Anwe­sens schlu­gen. Hier­bei ging eine Fen­ster­schei­be zu Bruch und es ent­stand ein Scha­den von ca. 100 Euro. Da das Haus mit Presspan­plat­ten ver­baut ist, gelang es den Tätern nicht, in das Gebäu­de ein­zu­stei­gen. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Audi Q5 ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS-MISTEL­FELD. Am Mon­tag, zwi­schen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen grau­en Audi Q5, der zu die­ser Zeit im Mistel­weg geparkt war. An dem Auto wur­de der lin­ke Außen­spie­gel ange­fah­ren, sodass ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Über­ho­len­den übersehen

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend kam es auf der B 173 zwi­schen Red­witz und Ober­lan­gen­stadt zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 12.000 Euro Sach­scha­den. Ein 57-Jäh­ri­ger scher­te mit sei­nem Audi zum Über­ho­len aus und über­sah dabei einen 43-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem Mer­ce­des gera­de den Audi über­hol­te. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Autos. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Renault zer­kratzt

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 18.00 Uhr bis Sams­tag, 10.30 Uhr zer­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter mit einem spit­zen Gegen­stand einen grau­en Renault Kan­goo am rech­ten vor­de­ren Kot­flü­gel, sodass ein Sach­scha­den von ca. 1.500 Euro ent­stand. Zur Tat­zeit war das Auto in der Kro­na­cher Stra­ße geparkt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.