Am Sams­tag, 29. April, gibt es im Rah­men der Resi­denz­ta­ge Bay­reuth eine musi­ka­li­sche Vor­le­se­stun­de für alle Musik­be­gei­ster­ten ab vier Jah­ren. Die musi­ka­li­sche Vor­le­se­stun­de mit Block­flö­ten­quar­tett „Maus im Opern­haus“ nach Wolf­gang Hülk beginnt um 11 Uhr in der Black Box des RW21.

Zum Inhalt: „Fried­rich“ – nicht der Gro­ße, Bru­der von Wil­hel­mi­ne, son­dern die „Maus im Opern­haus“, will unbe­dingt einen guten Platz zum Hören der „Schö­nen Töne“. Sei­ne Lieb­lings­sän­ge­rin Euphe­mia Labe­soll wird in der Oper „Die Last des Schick­sals“ sin­gen. Anläss­lich der Eröff­nung des Opern­haus­mu­se­ums hat die Vor­le­se­pa­tin der Stadt­bi­blio­thek die von der Maus gewünsch­ten schö­nen Töne von Pur­cell und Hän­del für ein Block­flö­ten­quar­tett vorbereitet.