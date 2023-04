Am Sams­tag, 29. April laden Mark­gra­fen­kir­chen e.V., die Baye­ri­sche Schlös­ser­ver­wal­tung und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te zu einer Rad­tour um die Resi­denz­stadt ein. Mit dabei ist Vorsdit­zen­der des Mark­gra­fen­kir­chen e.V. Hans Peetz, der die Kir­chen kunst­hi­sto­risch-theo­lo­gisch vor­stel­len wird. Die Tour führt durch die barocke Modell­stadt „St. Geor­gen am See“ mit Kurz­füh­run­gen in der Ordens­kir­che, der Stifts­kir­che und dem Ordens­saal des ehe­ma­li­gen Ordens­schlos­ses (heu­te JVA). Von dort geht es wei­ter nach Bind­lach zur Bar­tho­lo­mä­us­kir­che, die als erste als „Mark­gra­fen­kir­che“ bezeich­net wur­de. Wei­ter schließ­lich nach St. Johan­nis am Ran­de der Ere­mi­ta­ge Wil­hel­mi­nes und durch den Bür­ger­park Wil­hel­mi­ne­naue mit dem Modell von St. Georgen.

Treff­punkt ist Ordenskirche/​St. Geor­gen, St. Geor­gen, 95448 Bay­reuth. Eine Anmel­dung unter Tel. 0921/56 06 81–0 (EBW) wird bis 27. April erbeten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.mark​gra​fen​kir​chen​.de sowie im EBW-Pro­gramm www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de .