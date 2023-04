Scheß­litz und sei­ne römi­schen Wurzeln

Sehr geehr­ter Herr Bür­ger­mei­ster Roland Kauper,

sehr geehrte/​r Leser/​in die­ser Information,

die Zeit­ta­fel der Stadt Scheß­litz dokumentiert:

550–120 v. Chr. In der La-Tene­zeit besteht hier eine Ansied­lung der Kel­ten. Ca. 120 v. Chr. fol­gen den Kel­ten die ersten ger­ma­ni­schen Stäm­me. In der fol­gen­den Zeit neh­men Mar­ko­man­nen und Süd­her­mun­du­ren die Gegend um den Ober­main in Besitz. Sechlitz-Ende

Aus­ge­rech­net das Volk, das sei­ne „Sand­ha­sen“ damals in Scheß­litz ‑Köt­tensdorf sta­tio­niert hat­te, fin­det bis­lang kei­ne Erwäh­nung in der Orts­ge­schich­te, die Römer.

Die Sand­ha­sen stam­men wohl – so mein Wör­ter­buch – von lat. ante-hasta­ti; ante = vor­aus, vor­an­ge­hen; Hasta-ti = ein Teil der schwe­ren röm. Infan­te­rie, das erste Tref­fen der Schlacht­ord­nung bil­dend, hasta = Lan­ze Speer. Im Zun­gen­schlag = Sandhasen.

Ver­ur­sacht wird die­ses Mal­heur durch sei­ne Maje­stät Kai­ser Wil­helm II. 1888–1918, ali­as Impe­ra­tor Ger­man­o­rum. Anspruch: „IMPE­RA­TO­RI ROMAN­O­RUM TITO AELIO HADRIA­NO ANTO­NIO AUGU­STO PIO GUI­LEL­MUS II IMPE­RA­TOR GER­MAN­O­RUM“. Sein fik­ti­ves Reich „Ger­ma­nia Magna“, nörd­lich vom Limes, mit­ten­drin die Stadt Scheß­litz. In sei­nem Land durf­te es nur Ger­ma­nen geben. Um eine Ver­mi­schung der sagen wir mal ger­ma­ni­schen Her­ren-Men­schen mit min­der­wer­ti­gen Ras­sen zu ver­mei­den, wer­den die Römer von den kai­ser­li­chen Ger­ma­ni­sie­rungs­be­auf­trag­ten bzw. Hand­lan­gern ein­fach geleugnet.

Das funk­tio­niert bis­lang, auch in 2023 und erstaun­li­cher­wei­se auch in der Stadt Scheß­litz. Auch der Pres­se „in Fran­ken“, scheint die kai­ser­lich-ger­ma­ni­sche Opti­on bis­lang ent­gan­gen zu sein.

So die Stadt Scheß­litz über eine Flur­na­men­an­li­stung ver­fügt, bin ich ger­ne bereit die­se mit mei­nem Bestand abzugleichen.

Mit kel­tisch-römi­schen Grü­ßen aus Eichstätt

Rupert Stad­ler (www​.boari​.de)

Eichstätt