„Her­zens­an­lie­gen ist beschlos­se­ne Sache!“

Ver­spro­chen: gehal­ten! Jah­re­lang haben die FREI­EN WÄH­LER im Baye­ri­schen Land­tag beim Koali­ti­ons­part­ner für eine Anglei­chung der Leh­rer­be­zah­lung auf A 13 gewor­ben – jetzt end­lich ist es soweit: „A 13 für alle kommt! Der gesetz­li­che Fahr­plan dafür steht noch die­se Legis­la­tur, die Stel­len­he­bun­gen begin­nen für Grund- und Mit­tel­schu­le noch in die­sem Schul­jahr. Bei­des hat­ten wir FREIE WÄH­LER ver­spro­chen – und erreicht“, kom­men­tiert Rai­ner Lud­wig, Abge­ord­ne­ter im Stimm­kreis Kulmbach/​Wunsiedel den Erfolg sei­ner Fraktion.

Für den Zeit­raum vom 1. Janu­ar 2024 bis zum 31. August 2028 wer­de eine stu­fen­wei­se auf­wach­sen­de Über­gangs­zu­la­ge für Grund- und Mit­tel­schul­lehr­kräf­te in Ämtern der Besol­dungs­grup­pen A 12 und A 12 mit Amts­zu­la­ge gewährt. Die pen­si­ons­wirk­sa­me Zula­ge die­ne der schritt­wei­sen Anglei­chung der Besol­dung die­ses Per­so­nen­krei­ses an die Besol­dungs­grup­pe A 13, so Ludwig.

Zum 1. Sep­tem­ber 2028 erfol­ge in einem fina­len Schritt die gesetz­li­che Über­lei­tung aller Grund- und Mit­tel­schul­lehr­kräf­te in die maß­geb­li­chen Ämter der Besol­dungs­grup­pe A 13, die zu die­sem Zeit­punkt zugleich als Ein­gangs­äm­ter bestimmt werden.

Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te erklär­te wei­ter, sei­ne Frak­ti­on habe sich eine noch schnel­le­re Umset­zung der Besol­dungs­an­pas­sung gewünscht, „denn das ist für uns Aus­druck ech­ter Wert­schät­zung“. Schließ­lich gehör­ten Leh­rer seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie und auch in der anhal­ten­den Ukrai­ne-Kri­se zu den beson­ders bela­ste­ten Berufs­grup­pen. Für die­se her­aus­ra­gen­de Lei­stung gebüh­re ihnen aller­größ­ter Dank.

„Doch am Ende bleibt unse­re Freu­de dar­über, dass eine Gerech­tig­keits­lücke geschlos­sen wird und künf­tig auch Grund- und Mit­tel­schul­leh­rer von der bes­se­ren Bezah­lung pro­fi­tie­ren wer­den“, so Lud­wig abschließend.