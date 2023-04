Die Chan­cen­pa­ten der AWO Forch­heim laden herz­lich ein! Seit eini­gen Jah­ren unter­stüt­zen Sie in Stadt und Land­kreis Forch­heim ehren­amt­lich Menschen,…

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in Sankt Johan­nis Forch­heim

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis (29.04.2023 bis 05.05.2023) Sonn­tag, 30.04.2023 So 30.04., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth.…