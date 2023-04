Mar­ce­li­ni & Oskar prä­sen­tie­ren eine „Best of Show“. Erle­ben Sie Zau­ber­kunst, Bauch­re­den, Come­dy, Pup­pen­spiel und Musik in einer ein­zig­ar­ti­gen Varie­té-Mischung. Über zehn Jah­re prä­sen­tier­ten die Bei­den das Don­ner­wet­ter-Varie­té in Forch­heim und zei­gen noch ein­mal die schön­sten, lustig­sten und zau­ber­haf­te­sten Momen­te auf unse­rer Büh­ne. Auch Star­gä­ste wer­den erwar­tet, so zum Bei­spiel der Tra­ve­stie­star „Edna van de Flit­ter­glit­ter“ aus Amster­dam oder Oskars Unter­mie­ter, eine Kirchenmaus.

Ein tie­ri­sches Ver­gnü­gen und ein gro­ßer Spaß, magi­sche Momen­te und das Beste aus den letz­ten 30 Jah­ren „Mar­ce­li­ni“.

Tickets und Informationen

Prei­se: 18,- €, ermä­ßigt 16,- € | VVK 17,50 €, ermä­ßigt 15,30 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren). Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930), sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.

Spiel­zeit

Frei­tag, 28.April 2023 um 20 Uhr im Jun­gen Thea­ter Forchheim