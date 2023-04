Jugend­li­che kön­nen Kon­tak­te zu Fir­men knüp­fen und sich Inspi­ra­ti­on für den Traum­job holen.

Ob Prak­ti­kums­jahr oder direkt mit Aus­bil­dung oder Stu­di­um star­ten: Vie­le Wege füh­ren nach der Schu­le in das Berufs­le­ben. Einer davon ist die Aus­bil­dungs­bör­se des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt am Sams­tag, 13. Mai von 10 Uhr bis 14 Uhr. Bei der Land­kreis­ver­an­stal­tung stel­len Handwerks‑, Mit­tel­stands- und Groß­be­trie­be ihre Aus­bil­dun­gen für jun­ge Leu­te in der Regi­on vor. Sie fin­det die­ses Jahr zum 20. Mal und in enger Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Her­zo­gen­au­rach wie­der als „Open-Air-Ver­an­stal­tung“ statt.

Rund 100 Aus­stel­ler dabei

Ins­ge­samt haben sich rund 100 Aus­stel­ler zur Jubi­lä­ums­bör­se ange­mel­det, die um Nach­wuchs wer­ben wol­len. Wer einen Aus­bil­dungs­platz oder eine Prak­ti­kums­stel­le sucht oder sich für ein dua­les Stu­di­um inter­es­siert, kann dort nie­der­schwel­lig mit den Fir­men aus der Regi­on ins Gespräch kom­men, sich über deren Ange­bo­te infor­mie­ren und Tipps zu Bewer­bung und Berufs­wahl holen. Bei­spiels­wei­se stel­len sich der Öffent­li­che Per­so­nen­nah­ver­kehr im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt, der Rota­ry Club Her­zo­gen­au­rach und das Tech­ni­sche Hilfs­werk vor. Auch die Kuli­na­rik kommt nicht zur kurz: An die­sem Tag ergän­zen die Bäcker-Innung und die Flei­scher-Innung Erlan­gen die Ange­bo­te der Her­zo­gen­au­ra­cher Cafés und Restau­rants in der Innen­stadt. Auf der Sei­te des Land­krei­ses unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​b​i​l​d​u​n​g​/​n​a​c​h​w​u​c​h​s​k​r​a​e​f​te/ und der Inter­net­sei­te der Stadt Her­zo­gen­au­rach https://​www​.her​zo​gen​au​rach​.de/ steht, wel­che Fir­men bei der Aus­bil­dungs­bör­se die­ses Jahr mit­ma­chen und wel­che Aus­stel­ler Prak­ti­kums­plät­ze und begehr­te „Last-Minu­te-Aus­bil­dungs­plät­ze“ für 2023 anbieten.

Zen­tral gele­gen – Gute Erreich­bar­keit mit dem ÖPNV

Die Mes­se ist vom Bus­bahn­hof An der Schütt aus in weni­gen Geh-Minu­ten erreich­bar. Es sind zusätz­li­che Besu­cher­park­plät­ze im Stadt­ge­biet aus­ge­schil­dert. Der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt und die Stadt Her­zo­gen­au­rach freu­en sich auf die Gast­ge­ber­schaft für Unter­neh­mens­ver­tre­ter, Jugend­li­che und ihre Familien.

Die offi­zi­el­le Eröff­nung der dies­jäh­ri­gen Aus­bil­dungs­bör­se fin­det am Sams­tag, 13. Mai 2023, um 10 Uhr vor der Schmie­de von Metall­bau Dre­bin­ger, Haupt­str. 28, in Her­zo­gen­au­rach statt.