Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis (29.04.2023 bis 05.05.2023)

Sonn­tag, 30.04.2023

So 30.04., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfar­rer Micha­el Krug)

So 30.04., 18.00 Uhr Jugend­got­tes­dienst, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Johan­na Thiesmeier)

Frei­tag, 5.05.2023

Fr 5.05., 19.00 Uhr Gon­ler Tref­fen, Gemein­de­haus St. Johan­nis gesamt (mit Chri­stel Naarmann)

Die Gon­ler (Grup­pe ohne Namen) tref­fen sich regel­mä­ßig im Gemein­de­haus St. Johan­nis. Jede/​r Inter­es­sier­te ist herz­lich eingeladen.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich über alle aktu­el­len Infor­ma­tio­nen (u.a. zu unse­ren Tau­fen und kurz­fri­sti­gen Ände­run­gen) auf unse­rer Home­page (www​.forch​heim​-evan​ge​lisch​.de) und in der Tagespresse.

Das Pfarr­amt ist mon­tags, diens­tags und frei­tags von 9:00 – 11:30 und don­ners­tags von 14:00 – 17:00 Uhr geöffnet.