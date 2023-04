Ab dem 24. April 2023 gilt fol­gen­de Fahr­plan­än­de­rung bei Bus­li­nie 213:

Die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 13:15 Uhr ab Eschen­au Dr. Otto-Leich-Stra­ße nach Ecken­haid fährt ab Hal­te­stel­le Eschen­au Bahn­hof 2 Min. spä­ter. Die neue Abfahrts­zeit am Bahn­hof Eschen­au lau­tet 13:29 Uhr, die neue Ankunfts­zeit an der Hal­te­stel­le Ecken­haid Schloss lau­tet 13:35 Uhr. Die Rück­fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen nach Eschen­au um 13:33 Uhr ver­kehrt dem­entspre­chend eben­falls 2 Min. spä­ter, die neue Abfahrts­zeit ab Ecken­haid Schloss lau­tet 13:35 Uhr, die neue Ankunfts­zeit am Bahn­hof Eschen­au lau­tet 13:44 Uhr.

Durch die­se Maß­nah­me soll der Anschluss von dem Zug RB21 aus Rich­tung Grä­fen­berg, wel­cher um 13:24 Uhr in Eschen­au Bahn­hof ankommt, bes­ser mög­lich werden.

Der neue Fahr­plan ist unter www​.vgn​.de/​n​e​t​z​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​/​l​i​n​i​en/ abrufbar.