Wer hat Kin­der am Anfang der Puber­tät? Wer war selbst mal in der Puber­tät? Und wer ist der Mei­nung, dass die Puber­tät eines Man­nes nie­mals endet?

Der ist rich­tig im Pro­gramm vom Mat­thi­as Jung, Deutsch­lands erfolg­reich­stem Fami­li­en- und Puber­täts­coach, Diplom-Päd­ago­ge, zwei­fa­chem Vater und SPIE­GEL Best­sel­ler Autor von „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Puber­tät übrig!“

Der Beginn der Puber­tät ist eine Pha­se zwi­schen Kind­heit und Jugend. Weni­ger Lego, dafür mehr Ego. Es „hor­mo­niert“ präch­tig. Wir erken­nen unser eige­nes Kind oft nicht mehr wie­der. Es ist wie bei einer 2. Geburt. Und wer hät­te gedacht, dass man die Atem­übun­gen aus dem Geburts­vor­be­rei­tungs­kurs 10 Jah­re spä­ter noch ein­mal braucht.

Aber kei­ne Sor­ge: Mat­thi­as Jung kommt im vor­pu­ber­tä­ren Sturm der Gefüh­le den Erwach­se­nen und Eltern erneut zu Hil­fe. Er fin­det eine Balan­ce zwi­schen Lie­be, Gebor­gen­heit & Sta­bi­li­tät. Er möch­te aber auch Frei­hei­ten geben, um unse­re Kin­der auf dem Weg zu einem selbst­be­wuss­ten Jugend­li­chen zu unterstützen.

Also: Der klu­ge Mann (und die klu­ge Frau) chillt vor! Denn Unwis­sen­heit schützt vor Puber­tät nicht.

Das Pro­gramm ist eine ein­zig­ar­ti­ge Mischung aus Sach­ver­stand und Humor, fak­ten­reich und äußerst unter­halt­sam! So kom­men ihr Kind und Sie ent­spannt durch die Puber­tät. Nah an den Eltern. Nah an den Kin­dern. Nah an der Pubertät.

Tickets und wei­te­re Informationen

Prei­se: 24,- €, ermä­ßigt 22,- € | VVK 23,- €, ermä­ßigt 20,80 € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B.

Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930).

Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de

Spiel­zeit

29.April 2023 um 20 Uhr im Jun­gen Thea­ter Forchheim