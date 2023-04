Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, den 19. April fei­er­te der AfD-Kreis­ver­band Erlan­gen/Er­lan­gen-Höch­stadt sein 10-jäh­ri­ges Bestehen.

Genau in der Gast­stät­te, in der 2013 15 Mit­glie­der den ersten AfD-Kreis­ver­band in Deutsch­land gegrün­det hat­ten, tra­fen sich über 50 Mit­glie­der, um das Par­tei­ju­bi­lä­um zu feiern.

Kreis­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Beß­ler hat­te die freu­di­ge und ehren­vol­le Auf­ga­be, 11 Mit­glie­der aus­zu­zeich­nen, die eben­falls auf 10 Jah­re Mit­glied­schaft zurück­blicken konn­ten, allen vor­an sei­nen lang­jäh­ri­gen Vor­gän­ger und jet­zi­gen Ehren­vor­sit­zen­den Sieg­fried Ermer.